快訊

台積電加碼美國引憂 童子賢18字回應、指半導體非「一個人武林」

日機場安檢員襲胸性騷台女被捕辯「不記得了」 被害者協助調查

台大椰林講座　國巨創辦人勉學生：不要侷限特定產業

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大椰林講座邀請國巨集團董事長陳泰銘，以「從台灣到全球的旅程–台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解。圖／台大提供
台大椰林講座邀請國巨集團董事長陳泰銘，以「從台灣到全球的旅程–台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解。圖／台大提供

國立台灣大學於2023年設立椰林講座，日前第11場椰林講座邀請國巨集團董事長陳泰銘，以「從台灣到全球的旅程－台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解，他也勉勵台大生，選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘，將國巨打造成全球被動元件領導企業，目前同時擔任同欣電子及富鼎先進電子董事長。

台大校長陳文章致詞時表示，國巨是臺灣企業全球化的成功典範，陳泰銘也積極參與公益，展現企業家的社會責任，能能讓學生深入了解他如何帶領國巨集團躍升為全球領先的企業。

陳泰銘1986年以200萬元資金轉型公司為生產製造商，採取一站式創新服務策略，奠定台灣電阻產業的領先地位。過去30年間，國巨透過自身成長與策略性併購，使營收成長400倍，並將產品組合轉變為25%通用品與75%高階利基產品。目前國巨在晶片電阻、鉭質電容及溫度感測器領域全球市占率第一，擁有五萬名員工、20個研發中心與61座製造基地，業務遍及35國。

陳泰銘鼓勵年輕人，選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。他認為，唯有持續累積實力與經驗，才能提升競爭力與問題解決能力。他強調，好奇心是推動工作熱情的關鍵，勉勵學生勇於探索新知，拓展視野。

談及創業經歷，陳泰銘也分享白手起家需承擔高風險與壓力，但企業的永續經營須依賴完善的系統與策略，才能在全球市場占有一席之地。國巨集團展現了策略性發展與國際化布局的重要性，為台灣企業創新與全球競爭力樹立典範。

台大說明，椰林講座所邀請的講者，除了是具備國際聲望的學者或專家，亦或是台大講座教授、傑出校友、名譽博士以及傑出企業家等，針對全球重要議題或新興科技重點領域，由國際大師進行專題講座，與師生交流。每年預計舉辦6個場次，期盼藉由重量級貴賓的現身說法及經驗分享，帶給師生更多的啟發。

台大 成功 競爭力

延伸閱讀

作者將兌現歌詞？台大畢業歌「上台大便」雀屏中選 校方：尊重學生

國巨陳泰銘移轉全數股權

台大畢業歌票選《上台大便》海放對手 最後1句藏爆點嗨翻全網

全新、國巨 鎖定逾120天

相關新聞

台大椰林講座　國巨創辦人勉學生：不要侷限特定產業

國立台灣大學於2023年設立椰林講座，日前第11場椰林講座邀請國巨集團董事長陳泰銘，以「從台灣到全球的旅程－台灣公司的全...

Cheers大學績效調查 逢甲大學連10年穩居私立大學榜首

「Cheers」雜誌近日公布2025年「大學校長辦學績效互評調查」，逢甲大學獲全國第三名，穩居私立大學之首，連續10年名...

這間大學將成北市「大腦」協助蔣萬安施政並培育人才

台北市立大學是六都唯一的市立大學，市長蔣萬安要將北市大打造為「北市府智庫」，先前已完成與北市聯醫簽訂合作備忘錄，將攜手合...

台大畢業歌「上台大便」熱議 黃舒駿讚佳作、籲作者信守承諾

台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」...

台大研議A+成績占比上限15%

高教成績通膨嚴重，引發關注。台大教務處為此研擬成績調整方案，一門課拿A+成績的學生占比最高不得超過百分之十五，但課程人數...

台大研議A+修課成績佔比不得逾15% 「超過無法送出」師生看法不一

國立台灣大學統計，大學部學生修課成績「Ａ及Ａ+」占比高達五成九，教務處近日已研擬相關方案，一門課修畢後持A+成績學生佔比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。