台大椰林講座　國巨創辦人勉學生：不要侷限特定產業

國立台灣大學於2023年設立椰林講座，日前第11場椰林講座邀請國巨集團董事長陳泰銘，以「從台灣到全球的旅程－台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解，他也勉勵台大生，選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。

國巨集團創辦人暨董事長陳泰銘，將國巨打造成全球被動元件領導企業，目前同時擔任同欣電子及富鼎先進電子董事長。

台大校長陳文章致詞時表示，國巨是臺灣企業全球化的成功典範，陳泰銘也積極參與公益，展現企業家的社會責任，能能讓學生深入了解他如何帶領國巨集團躍升為全球領先的企業。

陳泰銘1986年以200萬元資金轉型公司為生產製造商，採取一站式創新服務策略，奠定台灣電阻產業的領先地位。過去30年間，國巨透過自身成長與策略性併購，使營收成長400倍，並將產品組合轉變為25%通用品與75%高階利基產品。目前國巨在晶片電阻、鉭質電容及溫度感測器領域全球市占率第一，擁有五萬名員工、20個研發中心與61座製造基地，業務遍及35國。

陳泰銘鼓勵年輕人，選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。他認為，唯有持續累積實力與經驗，才能提升競爭力與問題解決能力。他強調，好奇心是推動工作熱情的關鍵，勉勵學生勇於探索新知，拓展視野。

談及創業經歷，陳泰銘也分享白手起家需承擔高風險與壓力，但企業的永續經營須依賴完善的系統與策略，才能在全球市場占有一席之地。國巨集團展現了策略性發展與國際化布局的重要性，為台灣企業創新與全球競爭力樹立典範。

台大說明，椰林講座所邀請的講者，除了是具備國際聲望的學者或專家，亦或是台大講座教授、傑出校友、名譽博士以及傑出企業家等，針對全球重要議題或新興科技重點領域，由國際大師進行專題講座，與師生交流。每年預計舉辦6個場次，期盼藉由重量級貴賓的現身說法及經驗分享，帶給師生更多的啟發。