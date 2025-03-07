Cheers大學績效調查 逢甲大學連10年穩居私立大學榜首

「Cheers」雜誌近日公布2025年「大學校長辦學績效互評調查」，逢甲大學獲全國第三名，穩居私立大學之首，連續10年名列綜合私校第一。

「Cheers」自2015年推動此調查，今年邀全台135所大專院校校長互評，回收率達85.2％，調查關注學校的綜合辦學績效，也聚焦未來教育趨勢，評比最具競爭力的大學。

逢甲大學在少子化的挑戰下，近期仍完成校史上最大規模的建設「共善樓」，由國際知名建築師隈研吾（Kengo Kuma）操刀設計，專為學生學習量身打造的空間。

逢甲大學2014年率先全台成立國際科技與管理學院，深耕國際合作已逾10年，現已與多所全球百大名校建立夥伴關係，包括全球排名前40的澳洲昆士蘭大學、蒙納許大學與新南威爾斯大學，為學生提供海外升學機會，助力學子站上國際舞台。

校長王葳表示，目標是讓全校25%的學生擁有國際參與經驗。提供多元機會，學校更鼓勵學生透過留學、實習、競賽與工作坊，主動拓展國際視野，培養競爭力。

面對AI時代來臨，逢甲大學積極布局，透過各學院的跨域整合，推動AI技術應用與人才培育。無論是深度使用AI建模的資訊電機領域、充分應用AI工具的工程學系，或是強調大數據分析的商管學系及具備文字、寫作與閱讀素養的中文系與外文系，都在AI普及的大趨勢下進行課程轉型，全面提升學生競爭力。

「Cheers」雜誌提及逢甲大學包辦過五屆的冠亞軍，時任逢甲大學校長李秉乾積極推動創新教學，帶領該校成為台灣第一所加入由美國麻省理工學院等國際頂尖大學推動的CDIO國際合作組織的大學。