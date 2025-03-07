台大邀國巨創辦人陳泰銘演講 鼓勵學生走向國際

台灣大學近日舉辦的椰林講座，邀請國巨集團創辦人陳泰銘分享，他鼓勵學子投入具國際化發展潛力的企業，不要侷限特定產業，進而立足台灣、放眼世界。

台大今天發布新聞稿，5日舉辦的講座中，陳泰銘以「從台灣到全球的旅程–台灣公司的全球佈局」為題，分享企業國際化的經驗與見解。

陳泰銘分享創業經歷，白手起家承擔高風險與壓力，但企業的永續經營依賴完善的系統與策略，才能在全球市場占有一席之地。

陳泰銘憑藉卓越經營與國際併購策略，將國巨打造成全球被動元件領導企業。他在演講中，鼓勵年輕人選擇具國際化發展潛力的企業，而非侷限特定產業。他認為，唯有持續累積實力與經驗，才能提升競爭力與問題解決能力，並強調好奇心是推動工作熱情的關鍵，勉勵學生勇於探索新知，拓展視野。

台大校長陳文章表示，國巨是台灣企業全球化的成功典範，陳泰銘不僅在產業界表現卓越，也積極參與公益，展現企業家的社會責任，希望講座能為學子帶來獨特的啟發。