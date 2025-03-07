這間大學將成北市「大腦」協助蔣萬安施政並培育人才

台北市立大學是六都唯一的市立大學，市長蔣萬安要將北市大打造為「北市府智庫」，先前已完成與北市聯醫簽訂合作備忘錄，將攜手合作護理系增設事宜，針對都更議題，學校也持續規畫建築及都市設計碩士學位學程，深化市政智庫人才搖籃。

北市大也將配合市長蔣萬安指示，邀集學校專家學者商討都市相關議題，提各項議題政策策略，並透過「智庫研討會」擴大學校師生參與市政，並開設「台北探索」課程，將市政議題融入課程。

北市教育局表示，北市大為了強化市政智庫角色，先前已經完成與北市聯醫合作備忘錄簽訂，攜手合作護理系增設事宜，目前已提報到教育部審查，最快自115學年度起招生，並規畫建築及都市設計碩士學位學程，要深化市政智庫人才搖籃。

教育局也將協助北市大，扮演市府與北市大溝通橋梁，發揮市政智庫角色。

對於台北市推動大都更時代，蔣萬安也希望未來北市大智庫能提供更多具體做法，包括北市人口數、如何克服許多租屋年輕人的居住問題等，並且做出品牌、實績，蔣也指示副秘書長俞振華督導，邀集教育、都發、交通、工務等相關單位集思廣益，讓北市立大學成為頂尖台北市府智庫。