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台大畢業歌「上台大便」熱議 黃舒駿讚佳作、籲作者信守承諾

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。本報資料照片
台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「上台大便」為今年畢業歌。校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。本報資料照片

台灣大學畢聯會舉辦畢業歌票選，日前選出「台大便」為今年畢業歌，引起討論。知名音樂人黃舒駿是台大校友，對於很多人問他對於「上台大便」的看法，他表達肯定，列5點說明他的想法，並向學弟妹喊話，「選擇你的愛，愛你的選擇。祝賀今年台大畢業生，我們永遠記得，你們是『上台大便』那一屆」。

台大去年畢業歌為「台大的垃圾」，今年則票選出「上台大便」為畢業歌，該曲在YouTube平台瀏覽量已達26萬次。「上台大便」作者匿名，歌詞開頭重複4次「不要畢業」，「不想被問每個月薪水，找不到工作，上台大便」，內容提及社會系等人文社會學科生畢業後的求職焦慮，最後一句寫下「這首歌如果上了，我就上台大便」。對於外界討論，校方表示，台大尊重學生意見，謝謝各界的關心。

黃舒駿表示，他肯定台大校方尊重學生選擇的開明氣度。身為校友，他也一直覺得要破除「上台大便是成功，不上台大便是失敗」這種迂腐過時的觀念。他也肯定台大本屆畢業生，勇於承擔自己的選擇。「將來世世代代都會記得：你們是哪一屆畢業的？喔⋯就是『上台大便』那一屆啊！要認。反正上一屆是『台大的垃圾』。超越他們」。

「恭喜作者，創作被肯定」。黃舒駿表示，但要忠於自己的原創，信守承諾。「真的要『上台大便』」，你知道有多少人是衝著這一句，特別是最後一句來的？別讓本屆台大畢業生粉絲們感覺這一切像詐騙。他也要求畢聯會，務必尊重原創。創作者或歌手要「上台大便」，「不可以用任何理由阻止他們為創作理念付諸實踐」。不管是美學、道德、法律層面，都要概括承受。

黃舒駿表示，就事論事，就歌論歌，就創作論創作。「這首歌，真不錯！堪稱佳作」。但唯一有問題的歌詞，就是「上台大便」這句。整首歌，去掉這句，完全無損它的才氣和完整性。有了這句，多此一舉，既不押韻，也無意義，說諧音哏也很勉強生硬。

黃舒駿表示，如果作者能寫成「上台大便xxx」把xxx完成，然後把「上台大便」當歌名，這樣就圓滿了，既展現創作者的巧思與才華，「也不辱支持你的台大畢業生的心胸格局與品味」。不然，現在聽起來，或看起來，就像是一部拍得很好的「羅密歐與茱麗葉」，偏偏硬塞進一段毫無關係的「愛情動作片」，並取了一個愛情動作片的名字，吸人眼球滿足獵奇，沒必要。「除非你早知道，台大這屆的畢業生，就好這個味」。

黃舒駿恭喜「上台大便」作者的創作被肯定，他說，但要忠於自己的原創，信守承諾。「真的要『上台大便』」。本報資料照片
黃舒駿恭喜「上台大便」作者的創作被肯定，他說，但要忠於自己的原創，信守承諾。「真的要『上台大便』」。本報資料照片

台大 大便 愛情

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