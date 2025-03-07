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台大研議A+成績占比上限15%

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大大學部學生修課成績「Ａ及Ａ+」占比高達五成九，教務處近日已研擬相關方案，一門課修畢後持A+成績學生佔比不得超過15%。圖／聯合報系資料照片
台大大學部學生修課成績「Ａ及Ａ+」占比高達五成九，教務處近日已研擬相關方案，一門課修畢後持A+成績學生佔比不得超過15%。圖／聯合報系資料照片

高教成績通膨嚴重，引發關注。台大教務處為此研擬成績調整方案，一門課拿A+成績的學生占比最高不得超過百分之十五，但課程人數若未滿卅人則不受限制，預計今年八月新學年起試辦，一一五學年正式上路。

台大表示，希望控制分數膨脹讓學習回歸本質，選課以專業需求為主要考量，學習評量也能反應實際成效。

台師大教務長劉美慧表示，包括台大、師大在內，日前已有五校參與共同討論，師大也於教師會議上提出成績膨脹的狀況，先讓教師知悉。五校有共識希望一同推動以解決成績膨脹的問題，但還是會回歸各校內部個別討論，因地制宜。

本報日前報導，台大實施成績等第制十三年來，A+及Ａ總和比率從四成六增至五成九，且主要源自於A+增幅，恐讓評分失去鑑別、降低信賴度，也影響學生修課規畫，引發關注。

對此，台大教務處近日提出研議方案，大學部課程持A+成績的學生占比不得超過百分之十五，比率以加退選後人數計算，會直接於分數登記系統中設定。一一四學年試辦期，一門課若A+比率超過百分之十五，系統會跳出提醒，須由教師說明後才能送出成績；一一五學年正式上路，屆時只要有逾百分之十五學生拿到A+，成績將會無法送出。某些僅以通過特定門檻為要求的課程，則建議以通過或不通過評分。

不過對於台大的做法，校內師生意見分歧，有教授批評，此方案簡直是把難題丟給老師，強制分配A+比率一定會造成困擾，公家部門還可以考績輪流，但學生修課又不是打考績，「真想打電話去罵。」

台大學生會長王冠惟表示，學生傾向比照國外大學，將GPA滿分從四點三改為四點○，預計月中教務會議會前會時再向學校提出溝通，希望延後實施。

台大 教師 考績

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