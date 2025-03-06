醫學教育新趨勢 中山醫大用AI打造智慧醫療人才

AI人工智慧正快速改變各行各業，醫學教育也不例外。在數位浪潮的推動下，台中中山醫學大學透過AI技術融入課程與實務，學生不僅具備專業知識，亦能掌握健康大數據分析技能，並能運用沉浸式技術模擬臨床場景，以應對未來智慧醫療的需求。

中山醫大校長黃建寧表示，AI不僅提升醫療精準度與效率，也改變醫療專業技能的需求，他認為，傳統醫學教育已不足以應對未來挑戰，學生必須具備數位化與跨領域能力。

因此，中山醫大推動「數位賦能」，新生須修習程式語言與統計學，並參與「健康大數據微學程」，提升AI應用能力。課程內容涵蓋大數據分析、視覺化工具運用與跨領域實作專案等，並輔導學生考取「Microsoft Azure AI」證照，增強職場競爭力。

除了課堂學習，學校亦引入AR與VR技術，用於急重症護理、醫學影像分析及職業安全模擬等課程，讓學生能透過沉浸式學習，累積實務經驗。

健康管理學院亦將AI技術導入「食品創新」與「高齡健康照護」領域，透過Power BI進行數據分析，並運用Azure技術評估健康食品對高齡者的影響。此外，結合ChatGPT協助制定營養方案，確保學習內容與產業需求接軌。

黃建寧強調，醫學教育的核心使命不僅在於知識與技術的傳授，更應強化人文素養與社會責任。學校推動義診、健康篩檢、衛教宣導及食農教育等活動，鼓勵學生深入偏鄉與社區服務，將專業知識轉化為對社會的貢獻。

同時，學校亦開設健康大數據、鑑識科學、高齡照護等多元學程，並與中興大學、東海大學及台中教育大學合作，推動跨校雙主修與輔系，串聯鄰近大學不同專業領域，拓展學生學習的深度與廣度。

在專業課程外，亦透過實務競賽培養學生實力，例如營養系舉辦「高齡飲食大賽」，針對高齡長者設計牙齦軟質營養餐，解決肌少症、高血壓等長者的特殊需求，並融入文化元素與創意擺盤，兼具實用性與美感。

此類競賽不僅展現學習成果，也讓學生透過賽事挑戰實際問題，累積面對超高齡化社會需求的寶貴經驗。