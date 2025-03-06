台大研議A+修課成績佔比不得逾15% 「超過無法送出」師生看法不一

國立台灣大學統計，大學部學生修課成績「Ａ及Ａ+」占比高達五成九，教務處近日已研擬相關方案，一門課修畢後持A+成績學生佔比不得超過15%，但課程人數若未滿30人則不受限制，預計今年八月新學年起試辦。台大學生會則表示，較支持調整GPA將滿分4.3改為4.0，且該案還有很大的討論空間，希望多一些時間和學生討論。

為了緩解分數通膨問題，台大教務處研議，大學部課程持A+成績的學生佔比不得超過15%，比例以加退選後人數計算，且會直接設定於分數登記系統。114學年試辦，一門課若A+比例超過15%系統會跳出提醒，須由教師說明後才能送出成績；預計115學年正式上路，屆時只要有超過15%的學生拿到A+，成績將會無法送出。

台大學生會長王冠惟表示，去年暑假校方首次跟學生討論A+人數膨脹的問題，並提到數個預想，但至近日教務處才實際說明A+學生佔比不得超過15%的方案，從學校和學生提出討論到近日研議出方案過程僅不到一年時間，不知道學校為什麼這麼趕。

王冠惟指出，該案還有很多討論空間，目前學生傾向比照國外大學，將GPA滿分從4.3改為4.0。4.3的定義為「超出教授預期」，4.0則是「符合預期」，其實應鼓勵學生能達到4.0就已經很優秀。又近年台大學生不停內卷、一直爭取分數，但4.3並非所有學生都能達到的目標，也希望學生可降低身心負擔，但還需要學生改變心態、學校變更方式來一同合作。

王冠惟談到，學校預計於本月中下旬送教務會議討論，若通過就會定案，學生會還在爭取更多討論空間，目前預計於教務會議會前會時提出和校方溝通，望延後實施。

台大教師同樣意見紛陳，牙醫系教授郭彥彬表示，學校不能干涉教師的分數裁量權，以醫學、牙醫系為例，學生都很優秀、均質化，台大過去也說都是近乎滿級分的學生沒有差很多，但現在又要用異質化的方式打分數看比例，則不如回到過去的分數制，或乾脆以課程通過與否取代，最簡單也沒有爭議。