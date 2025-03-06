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力抗分數通膨！ 台大研議A+成績占比不得超過15%

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，且國內不少大專校院也多面臨「成績通膨」，恐影響學術聲譽。本報資料照片
台大統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，且國內不少大專校院也多面臨「成績通膨」，恐影響學術聲譽。本報資料照片

國立台灣大學日前統計，大學部學生修課成績「Ａ及A+」占比高達5成9，且國內不少大專校院也多面臨「成績通膨」，持A者占比近年居高不下，恐影響學術聲譽。本報掌握，台大教務處近日已研擬相關方案，一門課修畢後持A+成績學生占比不得超過15%，但課程人數若未滿30人則不受限制，預計114學年、今年8月起試辦，115學年正式實施。

台大日前表示，台大實施成績等第制13年來，A+及Ａ的總和比率從4成6增加至5成9，主要源自於A+增幅，恐讓成績評分失去鑑別度，也會影響學生修課規畫和降低信賴度等。且對雇主或國外學校而言，台大學生的高分數不一定就代表優秀表現。

對此，台大已於近日和學生舉行座談會並提出相關方案，本報掌握，台大教務處研議，大學部課程持A+成績的學生占比不得超過15%，比例以加退選後人數計算，且會直接於分數登記系統上設定。

台大正規畫於114學年試辦，屆時一門課若比例超過15%系統會跳出提醒，須由教師說明，說明後才能送出成績；預計115學年正式上路實施，屆時只要有超過15%的學生拿到A+成績，成績將會直接無法送出。

台大證實，近日已和學生舉行座談，學校提出未來可能的修正方案及配套措施並聽取意見，方案中包括擬訂定A+比例，但尚未定案。又即使訂定比例也會提供例外彈性，如人數少於30人的班級不受此比例限制；某些僅以通過特定門檻為要求的課程，則建議以「通過」或「不通過」方式評分。配套措施也包括提供各科成績pr值供學生使用，或供系所招收研究生時參考。

台大也說明，也於座談會時揭示英、美等國高教也有分數膨脹問題，都引起當地教育單位及新聞媒體的重視。以英國為例，大學聯盟（Universities UK）已於2019年著手處理分數膨脹問題，並於近年看到成效。希望控制分數膨脹後讓學習回歸本質，選課以專業需求為主要考量，學習評量也能反應實際成效。

台大 通膨 雇主

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