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中華大學35周年校慶 推出繽紛小火車、拍貼機

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學將於3月15日舉辦校慶，祭出多元節目表演與優惠，歡迎各地校友回娘家。圖／中華大學提供
中華大學將於3月15日舉辦校慶，祭出多元節目表演與優惠，歡迎各地校友回娘家。圖／中華大學提供

中華大學將於3月15日迎來第35周年校慶，學校將校園打造成繽紛的小型遊樂園，有親子喜愛的遊園小火車、人氣拍貼機免費體驗；預計有高達80間的攤販及胖卡進駐，滿足民眾的吃喝玩樂，校友、教職員上網登記還享有園遊券買1送1優惠，登記時間只到3月7日止。

中華大學學務長閻克勤表示，今年校慶為鼓勵校友們回娘家，校方特地將校園佈置成小型遊樂園，全校規畫5大區域，包括文創市集區、社團區、遊戲區、攤販區、胖卡區，邀校友及民眾一起來同樂。

中華大學指出，校慶當天將由學校去年獲得亞錦賽冠軍的中華大學競技啦啦隊，帶來令人振奮的開場表演，校內 17個社團、系會將藉由販售自創商品、現做美食等方式，展現在社團學習的傑出成果；此外，還有多項親子喜愛的歡樂小丑SHOW、雜耍等多元節目，要讓大家感受街頭的藝術盛宴。

針對中華大學的校友以及教職員們，校方更推出期間限定園遊券買1送1的優惠活動，買100元即贈送100元的園遊券，目前預訂人數踴躍，僅剩下約100組的數量。登記時間自即日起至3月7日下午5點截止（登記連結如下 https://x.chu.edu.tw/FZQ5XD/

中華大學說，凡購買園遊券的民眾即可獲得集點卡，依照指示集滿點數還可至服務台換取精美小禮物1份；校方特別加碼再送限量超夯人氣拍貼機及繽紛遊園小火車免費體驗，邀請大家同樂。

火車 親子 遊樂園

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