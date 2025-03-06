人口都更等難題找解方 蔣萬安拍板北市大要當「市府智庫」

北市是六都唯一有市立大學城市，市長蔣萬安本周市政會議拍板，要將北市大打造成「北市府智庫」，邀教育、都發、交通、工務等單位合作，尤其北市進入大都更、未來最適人口數、租屋等市政問題，會由北市大智庫研究並提因應解方。

蔣萬安市政會議中也提到，希望北市大在城市發展方面，能夠與市府有更密切合作關係，例如提升城市美學，或將都市更新專業用語找出普及化文字、影像形式，或提出如何讓大眾運輸系統場站發揮更大商業效益，還有未來更具體對關渡平原的運用和發展，研究更好的短中長期計畫。

蔣提到，他上任後宣誓台北市進入大都跟時代，更多具體做法？台北市人口數，及怎麼克服目前許多租屋年輕人涉及的問題等，這些都是很多真切的市政議題，都應該讓北市大成為市府智庫針對這些城市議題研究。並且做出品牌、做出實績，蔣也指示副秘書長俞振華督導，邀集教育、都發、交通、工務等相關單位集思廣益，讓北市立大學成為頂尖台北市府智庫。

俞振華表示，儘管目前市府就有大數據中心、研考會等，各局處也都有各自的資料分析，但也常出現盲點，讓許多市政問題無法有效解決，市長指示北市大成為市府施政智庫，未來將透過北市大結合更多學術力量，提出市政解方，具體解決市政問題。

俞也舉大巨蛋經濟為例，如何擴大大巨蛋商機，除由各局處提執行方案，也透過商學院學者教授等，提出國外如東京巨蛋經驗經驗、或國際大型場館的效益研究分析，將可找到更多癥結點，透過科學數據、專業分析，創造更大的大巨蛋經濟；另外，包括人口政策、大都更等也都可具體幫北市府分析施政問題，並且提出要如何做。

俞提到，以加拿大的多倫多大學為例，過去就曾做過相當多城市個案議題分析，如他們對台北市的YouBike共享單車就非常好奇，交通局本身就有相當多數據，未來也可以與國際學術單位合作交流。至於北市大，未來定位上，會更明確定位在「都市研究智庫」，對外進行城市研究連結，對內試著解決施政問題並提解方，包括學術上要與國際城市的研究單位去對接；實務上，與局處對接告訴我們怎麼解決市政問題。