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隱藏「黃金」科系 教團：就業市場大

聯合報／ 記者許維寧李芯／台北報導

學測剛放榜，不少學生正在傷腦筋該申請哪些科系，教育團體分析，放射與醫檢師科系、運動產業科系、物理治療職能治療科系、大眾傳播學群科系等，雖然未進入高中生志願科系前段班，但是背後仍有強勁的就業市場，可謂隱藏版「黃金」科系。

全中教理事長史美奐表示，台灣目前的優勢一定是在電資理工領域，尤其是AI、半導體產業，不過在高齡社會及少子化的趨勢下，長照產業也會是未來社會的需要，除了復健、運動健康產業外，醫學系、藥學系及護理、長照人力未來需求都會愈來愈多。唯目前護理師薪資太低，有待政府及醫界協助提升。

大學問執行長魏佳卉表示，醫事放射師與醫學檢驗師因國考保障，被譽為醫院公務員的鐵飯碗，且人力需求穩定，適合追求穩定職涯的考生。高分群學生能選台大、北醫、長庚等放射、檢驗科系，中等成績能選亞大或義守。

魏佳卉說，因應運動產業與健康意識提升，專業人才需求將持續擴大，再加上超高齡化社會到來，運動相關科系、物理治療、職能治療科系受關注。此外，ＡＩ技術正重塑傳播業，傳播學院出路不再局限於傳統媒體，也能進入行銷、電商、遊戲、教育、娛樂等領域。

不過yes123求職網公關副理楊宗斌認為，運動科學相關領域台灣還在起步，且和運動風氣、國家體育發展息息相關，台灣目前僅羽球、桌球等表現較佳，運動要到高度商業化、大規模發展才會創造較多職缺。而物理治療、放射等歷來均受國考保障，確實有一定薪資待遇和發展。

科系 運動

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