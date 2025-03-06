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留住學生 私校放寬轉系門檻

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
近年私立大學多放寬轉系門檻、提高轉系名額，提高註冊率和就學穩定度。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片
近年私立大學多放寬轉系門檻、提高轉系名額，提高註冊率和就學穩定度。 （示意圖） 圖／聯合報系資料照片

相較於台大學生多半是選擇轉系，不少私立大學學生則是選擇重考或轉校。為了留住學生，近年私立大學多放寬轉系門檻、提高轉系名額，從過去的筆試，改為書審、面試。私校坦言，相較讓學生重考、流失，不如先放寬轉系門檻留住學生。

根據大考中心統計，近年非應屆考生愈來愈多，一一四學年非應屆考生達一點五萬人，占比百分之十三。中原大學教務長皮世明表示，少子化下，讀熱門科系的機會較以往多，學生往往一不滿意，便會萌生再考一次學測試試看的想法。

也因為重考更容易，皮世明說，現在大學也多放寬轉系門檻，以中原為例，學生轉系可申請三個志願，且不再以學業成績當考核門檻，改以學系面談、興趣取向替代。學生轉到理想的科系才會甘願努力，也能以此掌握就學穩定率。

長庚大學近年也鬆綁轉系門檻、提高轉系名額。學生若欲轉系，可先由學校安排學生預修，並取消原成績需為班上前百分之五或百分之十的條件限制，改以修課紀錄、申請動機與學習計畫等書面資料審核。

長庚大學表示，學校近年創設「預轉生」制度，若計畫大二轉至某系，大一下可以先嘗試旁聽，但學校還是設有審查機制，畢竟轉系名額有限。有些科系較熱門，對想轉入的學生不可能照單全收，但可要求學系將轉系名額盡量開至可負擔範圍。也因為讓學生有選擇，而非直接選擇休、退學一途，提高註冊率和就學穩定度。

科系 長庚 門檻

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