台大6系大二學生 申請轉系比率高

大學學測成績日前出爐，「選校」還是「選系」再度成為討論焦點，有家長更認為台大資源好，不管讀什麼科系，反正「先進台大再說」，這也讓台大部分科系申請轉系的比率偏高。根據台大一一三學年統計，政治系理論組、動物科技系大二有四成學生申請轉出，園藝、農經、農化、社工也有兩成學生申請。

不過台大統計也指出，申請轉系不一定都能順利轉出，也有不少學生申請轉入，如有近四十人申請大二時轉入獸醫系，可謂生農學院熱門科系；政治系三組均有學生欲轉入，國關組更有卅七人申請。

台大表示，轉系包括個人興趣、家庭期待以及未來就業考量等因素，熱門學系也隨社會及經濟產業轉變更迭，轉系比率某種程度上反映了當時社會的主流價值。此外，學生是否能轉出或轉入，學系間有不同規定，學校尊重學生選擇。

台大生農學院前院長盧虎生表示，以農藝系為例，需要下田，但有學生碰到植物的毛就會過敏，無法適應而轉系；另外仍受家長影響甚深，其實學界多知道在海外做育種等非常有前途，但家長和學生還是比較難看到願景，因此學生多轉往植病、藥學等科系。

但盧虎生也說，近年學院也找產業界人士到校分享，若學生仍覺得不適合也無妨，學系是想培育傳承予真正有興趣的學生，還是正向看待學生轉系。

一名台大政治系教授則不諱言，不少政治系學生剛入學，對政論組不了解，認為政治思想枯燥，因此近年推動課程改革，加入民調等大數據分析，學生不怕沒出路。

政治系教授左正東則說，學系已降低必修學分，讓學生有更多時間到外系修課，但學生也可能因為修了外系學分進而轉系，或申請雙主修後進而變更主修，系上平常心看待，多人申請轉系也是彈性學制的體現。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉分析，台大曾統計，學生多來自北市等六都，都會區學生其實對農業發展沒有太多想像，加上產業結構使然，「當碼農貌似比當馬農好。」因此生農學院科系近年常於繁星、申請階段有缺額，名額回流分發後，又收到照分數填志願實則無興趣的學生。