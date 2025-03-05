興大附設醫院申設案衛福部審議中 爭取今年取得床位

國立中興大學2022年設立中部唯一的國立大學醫學院與學士後醫學系，備受各界矚目，近期在推動申設附設醫院方面，業經台中市政府醫事審議會通過醫院設立及急性一般病床499床的申請，目前正由台中市政府衛生局函送衛生福利部審議中。

中興大學5日表示，希望獲得地方及中央的支持，於今年取得床位，以利後續智慧醫療園區BOT案的啟動，為中台灣的醫療發展貢獻心力。

興大指出，中台灣目前僅有一所公立醫學中心醫院，而近10年來台中市設籍人口增加逾14萬人，公立醫療資源與北部相對明顯不足。

面對2025年超高齡社會、新興傳染疾病與不可預測的複合式災難，興大附設醫院的設立，將全力支援國家「健康臺灣深耕計畫」，打造健康台灣、均衡台灣區域性醫療資源差異，提供韌性且智能的醫療照護體系。

興大附設醫院以智慧醫療、精準健康及預防醫學為三大發展重點，配合政府施政，滿足中台灣防疫、急重症、慢性病、長照等領域的迫切醫療需求。

此外，因應不可預測的國際衝突及台海情勢發展，戰傷醫療系統的建置，亦是刻不容緩。目前規劃醫療部門分外科部、內科部、婦兒部、專科部以及中醫部，下分32學科，申請急性一般病床499床，以及特殊病床132床。

興大位於五權南路與復興路三段的復興校區，占地2.39公頃，鄰近五權車站、國立公共資訊圖書館，校區將規劃成智慧醫療園區，分二期工程進行，第一期工程包括智慧醫療大樓（即中興大學附設醫院）與醫學教學研究大樓，第二期為精準健康大樓。

後續若獲衛福部通過所申請的核定床位數，將擬定政策公告內容辦理BOT作業，優先尋求醫學中心級醫院合作，甄選最優對象與最佳方案進行開發，開發期程預定十年，第一期完成日期設定為2030年。

興大校長詹富智表示，興大醫學院現有學士後醫學系、臨床醫學研究所、生物醫學研究所、中醫藥暨新藥開發研究所、組織工程與再生醫學博士學位學程、臨床護理研究所、生醫工程研究所，興建一棟醫學教學研究大樓作為優質醫學教育場域，為學校重要發展項目。

智慧醫療大樓則將以「智慧醫院 4.0」概念，強化轉銜照護，實現以病患為中心的全人整合照護。

詹富智坦言，興大附設醫院的申設，十分感謝台中市政府醫事審議會的肯定與各界的協助，但仍有不少困境與挑戰需克服。

他並強調，中興大學申設附設醫院，對於強化國家整體醫療資源調度，尤其是中台灣區域醫療體系韌性的強化，具決定性關鍵作用，希望中央給予大力支持，未來興大也將與中區相關醫療網緊密合作，提供民眾更好的就醫環境與醫療品質。