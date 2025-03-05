台師大爆要求女足球員抽血換學分 監委自動調查
民進黨立委陳培瑜日前揭發國立台灣師範大學女足教練長期威脅學生運動員「抽血換學分」，引發譁然。監察委員蔡崇義、賴鼎銘今天表示，事涉受試者自主權益，已申請自動調查。
陳培瑜日前揭露，國科會精準運動科學研究專案計畫中的「建構新世代精準女性足球運動生心理、傷害及表現的智慧感測與衡鑑平台」，台師大女足教練要求選手配合實驗長達數年，連續14天須配合抽血，學生不配合就威脅扣住畢業學分或退學等。
監委蔡崇義、賴鼎銘今天透過新聞稿表示，究竟此案受試者召募過程為何、有無違反研究倫理、相關審查及監督管理機制為何、是否涉及霸凌、相關機關或公務人員是否有違失等，有進一步瞭解必要，將深入調查。
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