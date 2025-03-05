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AI導入多國語言學習 佛大與科技業合作打造國際化學習環境

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
趙涵㨗校長與愛比科技股份有限公司總經理李信宜簽訂合作意向書，促進雙方產學交流、教師成長及學生學習。圖／佛大提供
趙涵㨗校長與愛比科技股份有限公司總經理李信宜簽訂合作意向書，促進雙方產學交流、教師成長及學生學習。圖／佛大提供

佛光大學透過AI導入多國語言學習系統，讓來自不同國家學生上課時，可透過即時翻譯把中文翻成他們國家的文字語言，而且對於專業用詞也都能精準掌握。佛光大學校長趙涵㨗今天與愛比科技股份有限公司舉辦產學合作簽約暨科技成果發表，逐步提升佛光大學成為國際化教學與學習基地。

簽約儀式由趙涵㨗校長帶領一、二級主管出席，愛比科技股份有限公司則由李信宜總經理率領公司各部主管參加，雙方促進產學交流、教師成長及學生學習等面向簽訂合作意向書。

佛大與愛比科技攜手把多語言翻譯系統設備安裝在「多國語言學習教室」，國際學生透過教室螢幕可以立即看到中文翻譯成他們國家的文字與語言，順利化解溝通障礙，讓來自各國學生都能在語言友善的環境快樂學習。

這套系統更進一步把各學科的專業術語導入Vurbo.ai，建構精準的術語庫，提升語音辨識與多語言翻譯的準確度，外籍學生也能以「聽講」模式專注於教師講解與簡報內容，提升學習體驗；課堂筆記與重點摘要功能，讓學生輕鬆回顧課程內容，強化學習效果，充分運用 AI 工具提升教學品質。

趙涵㨗表示，在國際化的潮流下，營造境內外生多語言學習環境是佛光大學的使命，學校透過AI科技導入多語言翻譯系統，打造創新國際化教學與學習基地，希望佛光大學成為國際交流示範場域，讓學生具有國際的視野，佛大成為國際的佛大。

愛比科技總經理李信宜強調，Vurbo.ai透過AI技術導入多語言翻譯功能，不僅讓外籍學生無縫融入課程，更拓展在地學生的國際視野，並積極開發一對多的網頁翻譯，讓來自三種以上語言背景的學生能自由選擇字幕，學習無障礙。

AI導入佛光大學「多國語言學習教室」，教室螢幕顯示即時翻譯的國外文字，方便國際生學習。圖／佛大提供
AI導入佛光大學「多國語言學習教室」，教室螢幕顯示即時翻譯的國外文字，方便國際生學習。圖／佛大提供
趙涵㨗校長帶領一、二級主管出席，與愛比科技股份有限公司簽訂合作意向書，促進雙方產學交流、教師成長及學生學習。圖／佛大提供
趙涵㨗校長帶領一、二級主管出席，與愛比科技股份有限公司簽訂合作意向書，促進雙方產學交流、教師成長及學生學習。圖／佛大提供

佛光大學 科技股 語言

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