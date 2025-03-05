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迎接陽明交大進駐 高市邀校方視察蓮潭會館整修

中央社／ 高雄5日電
陽明交大。圖／聯合報系資料照
陽明交大。圖／聯合報系資料照

高雄市副市長林欽榮今天邀陽明交大副校長陳永富及市府相關局處一同視察蓮潭會館整修工程等進度，並指示盡速於今年6月中完成人發中心整建作業，以迎接陽明交大進駐。

因應高雄市未來半導體產業發展，市府招攬陽明交大於高雄市設立校區，市府與陽明交大已簽訂合作協議書並於日前舉行啟動儀式，並選定左營人發中心及蓮潭會館舊址籌設高雄分部。

林欽榮今天與陳永富及市府工務局新工處、水利局、經發局等，一同視察蓮潭會館整修工程進度及重要施工工項，並研討後續產學一館相關進度。林欽榮並指示市府團隊盡速於今年6月中完成人發中心整建作業。

工務局新工處說明，將於蓮潭會館旁既有停車場處規劃興建產學一館，為地下2層、地上7層的建物，計畫經費約新台幣13.98億元。

該建物將設有科教、科技、產學推廣中心，具有半導體、AI人工智慧、淨零碳排、高速運算、5G資通訊相關實驗室及相關產學合作研發區域等空間，預計於民國118年完工。

另外，水利局表示，規劃校址建築物經結構技師公會耐震詳評報告指出需進行補強工程。為營造良好教學環境，除補強工程外，亦將內部空間進行整體重新配置以符合國立陽明交通大學需求。

水利局說明，相關工程經費約5.85億元，工程已於去年12月24日開工，目前進度持續超前，預計今年6月中完成人發中心整建補強工程的階段性任務，並於今年9月交由陽明交大開班授課使用，整體工程預計於今年底完工。

林欽榮 水利局 陽明交大

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