薪資穩定、就業市場強勁 教團點名4種隱藏版科系

升學輔導平台大學問日前選出2025高中生最愛百大熱門科系排行榜，雖部分科系未進入高中生首選科系前段班，但仍有強勁的就業市場，被視為「隱藏版科系」，分別為放射師醫檢師科系；運動產業科系、物理治療職能治療科系、大眾傳播學群科系。

大學問執行長魏佳卉表示，醫事放射師與醫學檢驗師因國考執業證照保障、招生名額受衛福部總額管制，被譽為醫院公務員的鐵飯碗，人力需求穩定，適合追求穩定職涯的考生。

魏佳卉也說，大學畢業放射師醫學中心起薪4.8萬至5.5萬，公立醫院年薪則在55至60萬間，私人醫院則可達60萬至84萬。若累積10年年資，私人醫院年薪也能上看150萬，加上市場缺工、薪資持續提升，無飽和狀況。高分群學生能選擇台大、北醫、長庚等醫學院放射、檢驗科系，中等成績能選亞大或義守，或靠四技申請進入科大。

再者，行政院科技會報辦公室也估計，全球運動科技產值2030年將達新台幣13.4兆元，台灣可望占10％，也帶動運動保健、運動管理與運動科學崛起，相關科系發展潛力大增。

魏佳卉說，近年各大學紛紛開設運動產業相關課程，如台大開設國際體育運動事務學士學位學程，打破傳統體育系侷限於選手培訓。國體大也設立運動保健、台體大運動健康科學，涵蓋運動科學、體能訓練、運動醫學、科技、行銷與管理，都是因應全球運動產業與健康意識提升，專業人才需求將持續擴大。

另外，隨台灣邁入高齡化社會，魏佳卉指出，年長者復健需求增，物理治療、職能治療科系也持續受到關注。中山醫、中國醫、陽明交大、輔大、義守等都開設物理治療、職能治療、聽語治療、呼吸治療等科系，只要考取國考證照，畢業後不僅能進入醫院，也能到選擇診所、運動科學機構，甚至創立個人健康管理品牌，就業彈性高且薪資待遇穩定。

魏佳卉也認為，AI技術也正重塑傳播產業，傳播學院畢業生出路不再侷限於傳統媒體，也能進入行銷、電商、遊戲、教育、科技、娛樂等領域。近年各傳播學院紛紛強化AI課程，如政大傳院不分系導入AI、新媒體與數據分析；世新則涵蓋廣電、圖傳、資傳等系的AI模組課程，並與NVIDIA共建AI內容創製中心，傳播人才需具AI應用、數據分析與科技整合能力，在各產業發揮影響力。