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台科大問答影片助填志願 自我學習能力最受重視

中央社／ 台北5日電

為提供學生選填志願參考，台科大教務處推出快問快答系列影片，介紹各系課程和學生應具備的關鍵能力，其中以「自我學習」能力最受各系看重。

台灣科技大學教務處今天新聞稿指出，學科能力測驗成績2月已公布，台科大推出快問快答系列影片，整理各系的基礎課程、熱門課程與最具挑戰性的課程，並邀請各系系主任分享學生應具備的特質、必備能力及畢業後的發展方向，幫助考生更清楚自己適合的學系，以利志願選填。

台科大教務長陳素芬表示，每個科系都有不同的基礎課程，學生可透過影片了解學習內容與各系的差異，被公認為最具挑戰性的課程多與數學相關，如機率與統計、微積分；另外，透過畢業生的工作職稱及產業發展方向，也能更深入了解未來的職涯規劃。

陳素芬舉例說明，電機電子類與工程科系畢業生雖然多擔任工程師，但仍有區別，電機電子類偏向IC設計、程式設計、數位與類比技術、AI與深度學習等領域，工程科系則專注於機構工程、半導體設備工程、半導體製程整合等技術，透過影片讓大家能更了解各系的職涯進路。

另外，台科大教務處也針對學生應具備的關鍵能力進行調查，歸納出10大核心能力，包括「自我學習」、「解決問題」、「創新思考」、「溝通互動」、「科技素養」、「美感素養」、「社會參與」、「團隊合作」、「國際視野」與「專業基礎」。

台科大教務處提到，調查顯示，「自我學習」獲得最多系主任的重視，顯示在快速變遷的科技時代，持續學習與適應新知識是成功的關鍵；不同學系也會關注不同能力，例如工業管理系、營建工程系、資訊管理系強調「解決問題」能力，企業管理系與建築系則看重「科技素養」。

台科大 影片 科系

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