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日本德島大學師生嘉大生醫學術交流 激發未來合作方向

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
日本德島大學師生來訪與生科院師生合影。圖／嘉義大學提供
日本德島大學師生來訪與生科院師生合影。圖／嘉義大學提供

日本德島大學生物資源產業學院教授Kei Yamamoto與Atsushi Tabata帶領研究生與大學生參訪嘉義大學生命科學院並進行學術研究交流；德島大學有醫學、牙醫、藥學科等6個學院，未來兩校若有機會簽署合作備忘錄，學生將可以自由到對方學校選修學分，達到學術科技與生活文化之實質交流，提升學生國際競爭力。

教授Kei Yamamoto與嘉大生科院師生分享「健康與疾病狀態的脂質介質變化」，他提到從研究發現一個特殊磷脂質lysoplasmalogen是造成皮膚上皮細胞增生（如牛皮癬）與異位性皮膚炎的一個重要因子，所以此因子如何造成這類皮膚疾病，將可以為這類疾病提供新的治療方向。

教授Atsushi Tabata介紹「鏈球菌β-溶血素的結構與其功能多樣性」，他主要研究造成人類伺機性疾病之口腔鏈球菌β-溶血素，從其蛋白結構了解特殊之β-溶血素蛋白聚合體所造成之細胞膜破壞，因此造成嚴重之菌血症。

兩校學生共同展演8張學術研究成果，生科院有逾30名學生參與壁報交流。

嘉大表示，教授Kei Yamamoto非常喜愛台灣文化，已經是第3次拜訪嘉大生科院，他專攻細胞膜磷脂質組成之研究，探討膜磷脂質組成改變與疾病的關係，希望藉此改善疾病狀態。目前Kei Yamamoto正積極推動兩校簽屬合作備忘錄，未來希望藉由合作關係進行學生交換，開拓學生國際視野；教師端亦能夠透過實際研究合作，共同開發出有利於人類疾病之了解與治療方向。

日本德島大學位於四國德島縣東北角的國立大學，與嘉大歷史背景相似，皆為整併型大學，德島大學設有6個學院（整合藝術科學院、醫學院、牙醫學院、藥學科學院、科技學院、生物科學與生物產業學院），嘉大有7個學院（師範學院、人文藝術學院、管理學院、農學院、理工學院、生命科學院、獸醫學院），未來兩校若有機會簽署合作備忘錄，學生將可以自由到對方學校選修有興趣學分，近距離認識兩國文化，達到學術科技與生活文化之實質交流，提升學生國際競爭力。

日本德島大學4名來訪學生合影。圖／嘉義大學提供
日本德島大學4名來訪學生合影。圖／嘉義大學提供
日本德島大學學生松內彩音（右一）進行壁報介紹。圖／嘉義大學提供
日本德島大學學生松內彩音（右一）進行壁報介紹。圖／嘉義大學提供
日本德島大學教授Atsushi Tabata專題演講。圖／嘉義大學提供
日本德島大學教授Atsushi Tabata專題演講。圖／嘉義大學提供
嘉大與日本德島大學學生壁報展演與交流。圖／嘉義大學提供
嘉大與日本德島大學學生壁報展演與交流。圖／嘉義大學提供
日本德島大學教授Kei Yamamoto專題演講。圖／嘉義大學提供
日本德島大學教授Kei Yamamoto專題演講。圖／嘉義大學提供

嘉大 科學 醫學院

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