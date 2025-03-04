高流與南應大簽合作備忘錄 協力培育音樂人才

高雄流行音樂中心近來強化產學合作，今天與台南應用科技大學流行音樂系簽訂合作備忘錄（MOU），未來雙方將就業師專家協同教學、產學交流及學生實習等深化合作。

高流表示，成立3年來，持續與南部設有音樂產業相關科系大專校院合作，去年與文藻外語大學、南臺科技大學及樹德科技大學3校簽產學合作，今天宣布合作學校再添一所，與台南應用科技大學流行音樂系簽訂合作備忘錄（MOU）。

高流執行長丁度嵐在簽約儀式致詞時表示，近年音樂人才流失，為了站穩台灣在華語流行音樂市場的角色，高流與南部學校產學合作，整合流行音樂產業的資源與平台，讓業師走入校園，串接產業與學校，厚植學子未來走向職業發展的能力。

丁度嵐強調，南應大有整個表演藝術裡相關科系，從妝髮、服裝到樂器演奏、歌唱都有，希望藉由此次合作機會能有更多交流，貢獻高流在流行音樂圈的角色。

南應大校長楊正宏指出，南應大擁有技職學校少見有音樂系的藝術學院，這次能在時逢創校60週年與高流簽合作備忘錄意義非凡，為流行音樂系與高流開啟全新篇章，勉勵學生隨時做好準備。

為強化與南部流行音樂產業相關科系合作，高流去年三月間與文藻外語大、樹德科大及南臺科大等三校簽署產學合作，展開學生實習、課程合作與產學資源交流。

高流去年首度從文藻外語大、樹德科大及南臺科大等3校徵選學生到高流進行完整一學期的實習。實習規劃「企製行銷組」與「演出技術組」，分別了解音樂市場行銷、企劃製作與各類演出的技術支援等工作內容，提早接軌產業實務。

高流表示，實習方案今年進入第2年，同時擴增與南應大的合作，盼以高流現有音樂展演實務與場館資源，協力培育音樂產業專業人才。