快訊

好消息！新光三越氣爆後第3周 24歲腦部重創樓管轉一般病房

高流與南應大簽合作備忘錄 協力培育音樂人才

中央社／ 高雄4日電

高雄流行音樂中心近來強化產學合作，今天與台南應用科技大學流行音樂系簽訂合作備忘錄（MOU），未來雙方將就業師專家協同教學、產學交流及學生實習等深化合作。

高流表示，成立3年來，持續與南部設有音樂產業相關科系大專校院合作，去年與文藻外語大學、南臺科技大學及樹德科技大學3校簽產學合作，今天宣布合作學校再添一所，與台南應用科技大學流行音樂系簽訂合作備忘錄（MOU）。

高流執行長丁度嵐在簽約儀式致詞時表示，近年音樂人才流失，為了站穩台灣在華語流行音樂市場的角色，高流與南部學校產學合作，整合流行音樂產業的資源與平台，讓業師走入校園，串接產業與學校，厚植學子未來走向職業發展的能力。

丁度嵐強調，南應大有整個表演藝術裡相關科系，從妝髮、服裝到樂器演奏、歌唱都有，希望藉由此次合作機會能有更多交流，貢獻高流在流行音樂圈的角色。

南應大校長楊正宏指出，南應大擁有技職學校少見有音樂系的藝術學院，這次能在時逢創校60週年與高流簽合作備忘錄意義非凡，為流行音樂系與高流開啟全新篇章，勉勵學生隨時做好準備。

為強化與南部流行音樂產業相關科系合作，高流去年三月間與文藻外語大、樹德科大及南臺科大等三校簽署產學合作，展開學生實習、課程合作與產學資源交流。

高流去年首度從文藻外語大、樹德科大及南臺科大等3校徵選學生到高流進行完整一學期的實習。實習規劃「企製行銷組」與「演出技術組」，分別了解音樂市場行銷、企劃製作與各類演出的技術支援等工作內容，提早接軌產業實務。

高流表示，實習方案今年進入第2年，同時擴增與南應大的合作，盼以高流現有音樂展演實務與場館資源，協力培育音樂產業專業人才。

實習 科系 高雄流行音樂中心

延伸閱讀

高流音樂中心水域傳墜海 女子生死未卜

遠傳與愛立信在MWC簽署MOU推動AI、5G創新應用升級

首前進新加坡旅展 台南攜手新加坡旅遊業簽署MOU

獨／J.Sheon年收20萬「真的太窮」母憂世界末日不催生

相關新聞

政大推跨界學術交流講座 首開放校外參與名額

為強化跨域研究基礎，國立政治大學今天表示，延續112學年度開設「知識與實踐：政大傑出研究學者講座」，這學期續開「知識與實...

AI 畫家「艾索」橫空出世 東海美溪開啟AI機器畫家時代

AI藝術科技進入劃時代！東海大學教授周忠信率領AI團隊，攜手美溪機電董事長賴通仕，成功打造台灣首位AI機器畫家「艾索(A...

世新聲明選修課程設計理念 為提供學生優質學習環境

世新大學指出，近期有關世新大學部日間學制選修課程「大規模停開」的網路謠言不斷擴散，甚至被曲解為「減少開課」或「節省經費」的手段。然而...

新北與政治大學攜手 打造農業創生、保育物種新模式

今為野生動植物日，新北農業局長諶錫輝與政治大學校長李蔡彥簽署「合作備忘錄」，針對氣候變遷、棲地物種保育、農村再生、智能農...

AI科技及文創行銷夯 高雄義守大學新創設這個系

AI科技當頭，文創行銷夯，高雄義守大學看準發展潛力，新設視覺藝術與設計學系，將融合最夯新媒體設計與創意整合設計能力，培養...

嘉南藥理大學獲譽「藥師搖籃」 在職最久王昭雄功不可沒

被譽為「藥師搖籃」的嘉南藥理大學，前董事長王昭雄上月27日驚傳辭世，享壽84歲，震驚教育界，王昭雄32歲接任嘉藥校長，前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。