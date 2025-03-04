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東海大學偕機電業打造AI機器畫家 機械臂獨立作畫

中央社／ 台中4日電

東海大學教授周忠信率領AI團隊攜手美溪機電，打造AI機器畫家「艾索」，結合點描派（Pointillisme）風格與人工智慧，透過智慧機械臂獨立完成創作，為AI藝術開啟新境界。

東海大學今天發布新聞稿指出，去年舉辦「AI藝術與創新展」，展出AI生成的繪畫與裝置藝術，備受關注。此次在台北國際工具機展（TIMTOS）上，AI機器人畫家「艾索」（Aiso）從虛擬走向實體，結合智慧機械技術，讓民眾見證AI繪畫的誕生。

民眾可透過口說或是輸入文字訊息，即時與AI交流，由AI機械手臂創作畫作，將民眾所想轉化為獨特畫作，展現AI藝術家的創作能力。

東海大學指出，這項創新拓展AI在藝術領域的應用，顛覆傳統對藝術創作的想像。周忠信表示，「艾索」的誕生，代表AI不僅是輔助工具，更能成為獨立藝術家，引領科技與人文的融合。

美溪機電董事長賴通仕指出，此次合作驗證智慧機械的無限可能，未來AI不僅能提升工業效率，更能為藝術帶來新的表現方式，推動跨領域創新發展。

周忠信說， AI畫家「艾索」將進一步探索藝術、設計、教育與科技應用，為台灣AI藝術科技寫下新紀錄，東海大學正推動AI與機器人研究，未來有機會開創人機共創的嶄新時代。

東海大學 畫家

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