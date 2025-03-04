政大推跨界學術交流講座 首開放校外參與名額

為強化跨域研究基礎，國立政治大學今天表示，延續112學年度開設「知識與實踐：政大傑出研究學者講座」，這學期續開「知識與實踐匯流：政大傑出研究學者講座」選修課程，並增設「老師與談」環節。除了開放校內學生選修，更首度開放校外教師碩博士生踴躍參與，開放名額20位。

課程發起人、政治大學商學院講座教授司徒達賢表示，政大作為一所研究型大學，擁有眾多在國際學術界備受肯定的學者，但可惜跨領域的學術交流仍然有限，希望透過這門課程，讓來自不同領域的教師能有更多對話的機會。

政大表示，課程邀請來自不同領域的政大研究學者授課，講師皆為榮獲學術特優獎或學術優良獎的頂尖學者。包括榮獲「2024年全球前2%頂尖科學家」的國際經營與貿易學系特聘教授邱志聖與企業管理學系教授巫立宇、中央研究院院士李豐楙、心理學系教授游琇婷、教育學系教授侯永琪，以及法學院教授王曉丹等人，以科普方式分享知識體系與研究成果，上課時間為每周四上午9時10分至12時。

政大也指出，本學期課程特別增設「老師與談」環節，創造跨領域對話平台。如國家發展研究所教授林義鈞以「政治經濟學、糧食安全與區域主義」為題演講，並與國發所助理教授何浩慈、郭益昌進行討論，使參與者能夠從多角度審視議題。

創新國際學院碩士生鄭雅羚表示，因課程首次接觸經濟相關議題，老師們擅長舉例說明，使學生能更輕鬆理解，也能學習時事脈絡，十分有價值。

本課程安排涵蓋心理學、科技、資訊、經濟、政治、數學等多元領域，授課方式深入淺出，旨在使學生得以理解不同領域的核心概念與研究成果，亦為教師提供跨界學術對話。課程為期18周，歡迎校內外教師及碩博士生旁聽參與。