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AI 畫家「艾索」橫空出世 東海美溪開啟AI機器畫家時代

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東海大學攜手美溪機電，成功打造台灣首位AI機器畫家「艾索(Aiso)」。東海大學提供
東海大學攜手美溪機電，成功打造台灣首位AI機器畫家「艾索(Aiso)」。東海大學提供

AI藝術科技進入劃時代！東海大學教授周忠信率領AI團隊，攜手美溪機電董事長賴通仕，成功打造台灣首位AI機器畫家「艾索(Aiso)」。這位結合點描派(Pointillisme)風格與人工智慧的畫家，不僅能獨立創作，更可透過智慧機械臂，以細膩筆觸完成無法複製的藝術作品，為AI藝術開啟全新境界。

「艾索」的誕生，並非偶然，而是東海大學長期深耕AI藝術的成果。早在去年，東海大學便舉辦「AI藝術與創新展」，展出AI生成的繪畫與裝置藝術，廣受關注。

此次在台北國際工具機展(TIMTOS)上，「艾索」進一步從虛擬走向實體，結合智慧機械技術，讓觀眾不僅能親眼見證AI繪畫的誕生，更可即時與AI交流，將內心的意象轉化為獨特畫作，展現AI藝術家前所未有的創作能力。

這項創新不僅拓展了AI在藝術領域的應用，更顛覆了傳統對藝術創作的想像。周忠信表示，「艾索」的誕生，代表AI不僅是輔助工具，更能成為獨立藝術家，引領科技與人文的融合。

賴通仕則強調，此次合作驗證了智慧機械的無限可能，未來AI不僅能提升工業效率，更能為藝術帶來新的表現方式，推動跨領域創新發展。

周忠信說，「艾索」的故事，才剛開始。未來，這位AI畫家將進一步探索藝術、設計、教育與科技應用，為台灣的AI藝術科技寫下新紀錄，他強調東海大學正在積極推動AI與機器人研究，未來有機會開創人機共創的嶄新時代。

此次合作驗證智慧機械的無限可能，更能為藝術帶來新的表現方式。東海大學提供
此次合作驗證智慧機械的無限可能，更能為藝術帶來新的表現方式。東海大學提供

AI 智慧機械 東海大學

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