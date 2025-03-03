興大團隊攜AI農業技術 助印度茶園穩定永續生產

中興大學為推動智慧農業技術的國際應用組團前來印度，與阿薩姆農業大學、茶葉研究中心展示智慧農業技術，除促進學術交流與技術分享，幫助印度茶園穩定永續生產，也尋求未來技術轉移的可能性。

國立中興大學這次由農藝學系教授郭寶錚帶領系上助理教授鄭舒允等人組成團隊，到印度阿薩姆農業大學（Assam Agricultural University）與托克萊茶葉研究中心（Tocklai Tea Research Institute）等地訪問，展示作物智能檢測系統、智能栽培系統等智慧農業技術。

郭寶錚今天接受中央社記者採訪時表示，團隊這次除在阿薩姆2.0論壇（Assam 2.0）上介紹台灣研發的智能系統對印度茶園的潛在助益，並推廣中興大學智慧永續新農業研究發展中心團隊開發的「茶樹專家診斷系統」，也同時找尋可執行茶、水稻場域驗證的場地或合作對象。

郭寶錚說：「氣候變遷對於台灣、印度的茶葉產業都帶來挑戰，這影響了茶葉產量與品質。為了協助農民應對這些變化，我們開發茶的栽培及管理專家診斷系統並持續精進，希望透過技術支持，提升農民對氣候變遷的應變能力，確保茶葉生產的穩定與永續發展。」

鄭舒允則告訴中央社記者，經由這次到阿薩姆農業大學參訪，雙方所簽的MOU，將由系級拉高到校級，未來將涵蓋到兩校學生、研究人員、合作計畫等，與茶園的合作，讓中興能利用其回饋的影像資訊，充實有關印度茶園的資料庫，提高系統在印度茶園可應用程度。

此外，他期待能將台灣當作技術的研發基地，將有雛型的技術與模式帶到印度廣大的茶園試用並進行項目修正，期待將來能將茶相關的技術與模式推廣到全世界。

駐印度代表處科技組組長楊龍杰說：「台灣和印度間本有相關科研合作計畫，我們鼓勵當地研究機構透過合作的平台整合資源，持續深化雙方交流。」這次陪同中興大學執行國科會補助計畫的智慧永續新農業研究團隊赴阿薩姆進行國際場域驗證，在與阿薩姆農業大學與托克萊茶葉研究中心交流時，充分展現台灣農業科技實力。

中興大學獲國科會補助，執行智慧永續新農業研究發展中心計畫，致力於以智慧農業科技因應氣候變遷與節能減碳的挑戰，整合了農業、工業、電子資訊及法律等領域的專家，專注在智慧檢測、智慧栽培與智慧牧場的技術開發上，目標是實現節能、減碳、省工，並推動永續農業、實踐國際化的願景。