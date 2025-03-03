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世新聲明選修課程設計理念 為提供學生優質學習環境

聯合報／ 綜合報導
世新大學。 聯合報系資料照
世新大學。 聯合報系資料照

世新大學指出，近期有關世新大學部日間學制選修課程「大規模停開」的網路謠言不斷擴散，甚至被曲解為「減少開課」或「節省經費」的手段。然而，事實是，本校始終秉持「符合時代趨勢」、「傳播科技發展」、「對接就業需求」三大理念設計課程，並在113學年度第二學期增開30門具有學系特色、結合特殊教學場域與專業設備的選修課程，讓總開課數達到612門，比上學期的582門更為豐富。

世新表示，雖然本學期因選課人數不足停開34門選修課程，但仍保留了14門未達人數規範、對學生畢業資格、校外實習及學產合作至關重要的選修課程，充分展現對學生需求的重視。

設定選修課程30人下限的初衷，是為了在有限的教學資源下，提供最優質的學習環境，並鼓勵教師優化課程內容以吸引更多學生選修。值得注意的是，停開課程僅占總開課數的5.5%，更談不上所謂「大規模取消」。

校方理解改變可能引發部分疑慮，但世新始終以學生權益為核心，積極鼓勵多元學習與跨域發展，並促進教師不斷優化課程設計。謠言無法改變事實，世新大學也呼籲大眾勿以訛傳訛、混淆視聽，本校將繼續攜手學生、教師，共同打造更具前瞻性、更符合時代需求的學習環境。

世新大學 選修

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