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新北與政治大學攜手 打造農業創生、保育物種新模式
今為野生動植物日，新北農業局長諶錫輝與政治大學校長李蔡彥簽署「合作備忘錄」，針對氣候變遷、棲地物種保育、農村再生、智能農業、有機與友善耕作、食農教育、淨零碳排、農業創生與多元文化共融，產官學合作，如石碇永安社區推出「龜茶Good Day」，便由政大USR發想、銷售及農業局輔導產品包裝設計。
新北市石碇永安社區位於「翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區」範圍，以保育食蛇龜為訴求推動環境友善茶園。為維護適合食蛇龜棲地，鼓勵在地農友不使用除草劑、有刀片的除草機及非友善防護網等，對生態服務給付友善環境耕作、通過有機、綠色保育標章驗證農友，將優先收購茶葉製茶。
政治大學校長李蔡彥表示，透過這次與新北市農業局合作，實踐大學社會責任，協助石碇永安社區推廣「龜茶Good Day」產品背後生態保育理念。而相關產品後續將於政大合作社、公企中心城東市集等通路銷售，提升社區茶葉產業的行銷與發展，並喚起生態復育的觀念，達到雙贏的效益。
新北市政府農業局以農村產業加值為目標，與政大USR輔導石碇永安社區設計環境友善茶葉「龜茶 Good Day」產品包裝，結合食蛇龜、神龜島意象，設計3款在地特色茶之外盒與茶包，並以不同的茶品所泡出的茶湯色系設計包裝，呈現石碇3種特色茶，述說永安里與食蛇龜的故事。
不僅傳遞保育食蛇龜之理念，並透過使用社區共有包裝以凝結社區茶農共同銷售，推廣石碇包種茶、蜜香紅茶與東方美人茶等特色好茶，同時希望年輕人返鄉，支持當地產業永續發展。
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