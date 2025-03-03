快訊

永和將有39樓超高層大樓 遠雄奪「史上最複雜都更案」投資額190億

女性平均壽命顯著超過男性 研究揭4大因素：長命≠生活品質更好

中職／兄弟公布談薪結果 許基宏5年合約均薪80萬、李振昌再簽複數年

聽新聞
0:00 / 0:00

新北與政治大學攜手 打造農業創生、保育物種新模式

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北石碇永安社區發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」。圖／新北農業局提供
新北石碇永安社區發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」。圖／新北農業局提供

今為野生動植物日，新北農業局長諶錫輝與政治大學校長李蔡彥簽署「合作備忘錄」，針對氣候變遷、棲地物種保育、農村再生、智能農業、有機與友善耕作、食農教育、淨零碳排、農業創生與多元文化共融，產官學合作，如石碇永安社區推出「龜茶Good Day」，便由政大USR發想、銷售及農業局輔導產品包裝設計。

新北市石碇永安社區位於「翡翠水庫食龜野生動物保護區」範圍，以保育食蛇龜為訴求推動環境友善茶園。為維護適合食蛇龜棲地，鼓勵在地農友不使用除草劑、有刀片的除草機及非友善防護網等，對生態服務給付友善環境耕作、通過有機、綠色保育標章驗證農友，將優先收購茶葉製茶。

政治大學校長李蔡彥表示，透過這次與新北市農業局合作，實踐大學社會責任，協助石碇永安社區推廣「龜茶Good Day」產品背後生態保育理念。而相關產品後續將於政大合作社、公企中心城東市集等通路銷售，提升社區茶葉產業的行銷與發展，並喚起生態復育的觀念，達到雙贏的效益。

新北市政府農業局以農村產業加值為目標，與政大USR輔導石碇永安社區設計環境友善茶葉「龜茶 Good Day」產品包裝，結合食蛇龜、神龜島意象，設計3款在地特色茶之外盒與茶包，並以不同的茶品所泡出的茶湯色系設計包裝，呈現石碇3種特色茶，述說永安里與食蛇龜的故事。

不僅傳遞保育食蛇龜之理念，並透過使用社區共有包裝以凝結社區茶農共同銷售，推廣石碇包種茶、蜜香紅茶與東方美人茶等特色好茶，同時希望年輕人返鄉，支持當地產業永續發展。

石碇永安社區今發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」，由政治大學USR進行發想、後續通路銷售及農業局輔導社區產品包裝設計，未來將透過「龜茶Good Day」推廣石碇茶，促進社區產業發展。圖／新北農業局提供
石碇永安社區今發表環境友善茶葉「龜茶Good Day」，由政治大學USR進行發想、後續通路銷售及農業局輔導社區產品包裝設計，未來將透過「龜茶Good Day」推廣石碇茶，促進社區產業發展。圖／新北農業局提供

石碇

延伸閱讀

政大與新北推龜茶品牌 支持石碇保育瀕絕食蛇龜

新北鶯歌南鶯市民活動中心今動土 拚2026年完工

停紅燈滑2支手機被盤查 新北男脫口罩被認出是通緝犯

開車忽快忽慢還用手機 新北女被攔查赫見大量毒品

相關新聞

新北與政治大學攜手 打造農業創生、保育物種新模式

今為野生動植物日，新北農業局長諶錫輝與政治大學校長李蔡彥簽署「合作備忘錄」，針對氣候變遷、棲地物種保育、農村再生、智能農...

AI科技及文創行銷夯 高雄義守大學新創設這個系

AI科技當頭，文創行銷夯，高雄義守大學看準發展潛力，新設視覺藝術與設計學系，將融合最夯新媒體設計與創意整合設計能力，培養...

嘉南藥理大學獲譽「藥師搖籃」 在職最久王昭雄功不可沒

被譽為「藥師搖籃」的嘉南藥理大學，前董事長王昭雄上月27日驚傳辭世，享壽84歲，震驚教育界，王昭雄32歲接任嘉藥校長，前...

全台在職最久校長 嘉南大學前董事長王昭雄過世享壽84歲

嘉南藥理大學今天公告，前校長、董事長王昭雄已於上月底辭世，享壽84歲，公祭日待確認後公告。王昭雄任嘉大校長長達35年、是...

民代批世新30人開課門檻 校方指在有限的資源下提供優質學習環境

世新大學近期修改開課辦法，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課從原本的25人提高為至少30人選讀才開課，不少學生...

弘光科大透過產學合作 讓學生參與「名偵探柯南」原畫製作

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系成立「動畫產學合作小組」，助理教授王瑋名帶學生半年來參與日本動畫公司4部原畫製作，其中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。