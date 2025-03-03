AI科技及文創行銷夯 高雄義守大學新創設這個系

AI科技當頭，文創行銷夯，高雄義守大學看準發展潛力，新設視覺藝術與設計學系，將融合最夯新媒體設計與創意整合設計能力，培養具備科技應用與創意思維設計新秀，盼為藝術產業注入新動能。

去年6月「AI教父」黃仁勳來台演講，列出17間重要合作夥伴學校，高雄半導體S廊帶蛋黃區的義守大學名列其中，為迎接新時代來臨，2020年即與NVIDIA技術合作，布建全國第二台NVIDIA超級電腦，以深耕AI領域人才。

其中，視設系與NVIDIA和技嘉科技合作，打造全台首座「NVIDIA Studio x GIGABYTE協作空間」，學習AI輔助設計、生成式藝術與數位媒體應用最新藝術創作技術，讓學生在學習過程中掌握未來趨勢，拓展藝術與設計的無限可能。

視設系主任侯政男指出，目前該系爭在招生中，新生預計9月入學，除將與NVIDIA協作共享最新技術資訊，提升AI教學能量，還會以跨領域模式將AI科技應用於藝術設計領域，提升學生創作力，培養具備數位時代專業競爭力的設計人才。

侯政男表示，為培育多元設計人才，課程涵蓋圖文創作、數位與視覺設計、UI/UX互動設計、創意商品設計、科技藝術創作與專案管理等領域，結合AI與新媒體技術，強調創意思維與實作應用，落實跨領域學習。