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成大114學年啟動預修課程2.0 新增國英通識課

中央社／ 台北3日電

為協助大學新鮮人提前適應大學學習節奏，成大將於114學年啟動「大學預修課程AP 2.0」，新增英文、國文、通識及模組化課程，完成課程並通過實體考試就可抵免學分。

成功大學今天發布新聞稿指出，面對充滿不確定性與快速變遷的未來，成大致力於培養學生具備專業及跨域的硬實力與關懷生命的軟能力；另外，校方也積極推動生命人文美感課程，強調人文與科技並重。

為協助準成大生提前適應大學學習節奏並奠定堅實基礎，成大將於114學年啟動「大學預修課程AP2.0」，除了原有的微積分、普通生物、普通化學及普通物理等基礎學科，將新增英文、國文、通識及模組化課程，採線上非同步教學與自主學習模式，預計6月底開放報名，完成課程並通過實體考試者，將可獲得學分抵免。

成大提到，因應學生日益多元的跨域需求，學校還推動彈性學制，強化自主跨域輔導與資源共享，讓學生依個人興趣與職涯規劃自由選課，透過初探、密集、模組化及專長微學程等多元學習模組的互補轉換，打破傳統學科與學系界限，協助學生規劃個人化的學習地圖。

成大 英文

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