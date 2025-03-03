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嘉南藥理大學獲喻為 「藥師搖籃」 在職最久王昭雄功不可沒

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
被譽為「藥師搖籃」的嘉南藥理大學，前董事長王昭雄上月27日驚傳辭世，享壽84歲，震驚教育界，校方今表示，將擇日公告公祭地點，開放弔唁、追思。圖／嘉南藥理大學提供
被譽為「藥師搖籃」的嘉南藥理大學，前董事長王昭雄上月27日驚傳辭世，享壽84歲，震驚教育界，校方今表示，將擇日公告公祭地點，開放弔唁、追思。圖／嘉南藥理大學提供

被譽為「藥師搖籃」的嘉南藥理大學，前董事長王昭雄上月27日驚傳辭世，享壽84歲，震驚教育界，王昭雄32歲接任嘉藥校長，前後共任職35年，可說是全台大專校院任職最久的校長。校方今表示，將擇日公告公祭地點，開放弔唁、追思。

校方提到，前董事長王昭雄為在台南人，其父親王趁經營藥業有成，眼見戰後台灣醫藥資源匱乏，結合藥界與教育界人士，在1966年創建台灣第一所培育藥師的專門學校「嘉南藥學專科學校」，王昭雄在家風的薰陶下，也擁有「濟世救人」的理念。

校方表示，前董事長王昭雄1964年自國立成功大學化學系畢業後，遠赴美國日本深造，分別取得美國艾克朗大學化學碩士及日本東北藥科大學藥學博士學位；1973年學成歸國後，就到嘉南藥專（嘉南藥理大學前身）服務。

王昭雄曾歷任主任秘書、教務主任和副校長，32歲時接任校長，期間擔任嘉藥校長約35年，可說是全台大專校院任職最久的校長，且任內帶領嘉藥升格嘉南藥理學院、嘉南藥理科技大學；2009年卸任校長後榮膺董事長，嘉南再度更名為嘉南藥理大學，擁有「藥師搖籃」美譽。

校方表示，綜觀前董事長王昭雄的一生，秉持「興學濟世」的初衷，不只為嘉藥校史寫下斐然篇章，也為台灣醫藥教育發展，豎立了不可磨滅的里程碑，值得永世懷念。

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