在職最久校長、嘉南大學前董事長王昭雄過世 將擇日公祭

今年夏天，又會有新生踏入各大學校園，有一名女大學生在論壇透露，大學面對人際互動，遭遇較國中、高中時期更大的挫折，她近日想通是因為關係的「不對等感」導致的。原PO指出，大學的朋友將社團、戀愛或其他事務看得都比她重要，不僅晚回私訊，也會在她說話時科技冷漠、轉移話題，但原PO卻一向都認真傾聽、回應這些朋友的話語。

2025-03-02 17:11