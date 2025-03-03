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在職最久校長、嘉南大學前董事長王昭雄過世 將擇日公祭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
曾任嘉南藥理大學35年校長的前董事長王昭雄過世。圖／校方提供
曾任嘉南藥理大學35年校長的前董事長王昭雄過世。圖／校方提供

嘉南藥理大學今天公告，前校長、董事長王昭雄已於上月底辭世，享壽84歲，公祭日待確認後公告。王昭雄任嘉大校長長達35年、是全台大專校院任職最久的校長。校方表示，他一生致力推動嘉藥永續發展及醫藥教育，貢獻卓著，堪稱教育界典範。

王昭雄1942年出生台南，228連假前夕過世。父親王趁經營藥業有成，眼見戰後台灣醫藥資源匱乏，於是結合藥界與教育界人士，1966年創建台灣第一所培育藥師的專門學校「嘉南藥學專科學校」到今年剛好滿60年。

王昭雄1964年成大化學系畢業赴美、日深造，取得美國艾克朗大學化學碩士、日本東北藥科大學藥學博士學位。1973年學成歸國到嘉南藥理大學前身嘉南藥專服務，隔年接任校長時才32歲，直到2009年卸任。

王昭雄任內嘉南藥專1996年率先升格為「嘉南藥理學院」，2000年改制「嘉南藥理科技大學」，2014年再更名為「嘉南藥理大學」，成為台灣醫藥教育重鎮。校方表示，學校有「藥師搖籃」美譽，正是王前董事長畢生耕耘的最佳寫照。

王昭雄也熱心公益，曾任台南市西區扶輪社社長，推動慈善活動，1996年起任王趁基金會董事長，對弱勢學生提供資助；2009年獲頒泰國蒙庫國王科技大學榮譽博士學位。

校方表示，王前董事長一生秉持「興學濟世」初衷，不只為嘉藥校史寫下斐然篇章，也為台灣醫藥教育發展豎立不可磨滅的里程碑，值得永世懷念。

曾任嘉南藥理大學35年校長的前董事長王昭雄過世。圖／校方提供
曾任嘉南藥理大學35年校長的前董事長王昭雄過世。圖／校方提供

公益 台南 藥學

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