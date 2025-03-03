快訊

達美客機翻覆不到2周又出意外！機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

台股下跌296點收22,756點 台積電下挫20元收1,020元

NBA／詹皇生涯5萬分差1分！湖人奪6連勝搶進西區第2

世新大學30人開課新門檻 游淑慧酸：像旅行社人數不足不開團？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
議員游淑慧在臉書評論世新大學近期修改規開課辦法規定。圖／取自游淑慧臉書
議員游淑慧在臉書評論世新大學近期修改規開課辦法規定。圖／取自游淑慧臉書

世新大學近期修改開課辦法，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課從原本的25人提高為至少30人選讀才開課，不少學生憂心想選的課「倒課」開不成，甚至影響畢業；校方卻認為更符合學生需求。台北市議員游淑慧指出，進入學校修課還有門檻，得揪團上課？「像旅行社，人數不足不開團？」

對於至少30人選讀才開課，世新大學認為，基於市場選擇機制，選修課愈多學生修讀愈好，設定30人門檻可督促教師檢視未達標課程是否要做修正或改開新課程，以更符合學生需求。

游淑慧質疑，30人開課門檻的理由和算法是什麼？她那個學生人數最多的年代，很多課也未必每班有30人，大學又不是小學、中學，大家都學一樣的，大學教育的可貴就在於，除了必修課程外，年輕朋友還可以在4年中修習很多不同、自己感興趣的知識。

她說，少子化的今天，不知道世新怎麼算出30人開課的門檻？有在招生前事先講清楚嗎？進入學校修課還有門檻，得揪團上課？教育部能做什麼？教育部說無論人數都應開課，以保障學生受教權益。還說會進行查核，並督導、追蹤改善情形。結果呢？弱勢的學生校園連署了、主管的教育部說不行了，但學校態度呢？沒在管、沒在怕。

游淑慧指出，不管學生和教育部的反對「世新仍態度強硬說會繼續推動下去」世新的學雜費收費也不便宜，想代替學生請問教育部，進入這種無法滿足受教權的大學，該如何自救他助？她說，如果這是既定政策，未來招生須知或說明會，真的請大聲說清楚，本校所有開課清單僅供參考，一切以每學期市場喜好度浮動變化。

世新大學近期修改規開課辦法規定，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課需有至少30人選讀才開課。圖／本報系資料照片
世新大學近期修改規開課辦法規定，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課需有至少30人選讀才開課。圖／本報系資料照片

世新大學 教育部 門檻

延伸閱讀

綠指普發現金掏空政府 游淑慧反批：超收亂花才是掏空

游淑慧質疑楊舒雅說「合法的飯」 吳欣岱反擊：重華輕台

饒舌歌手喊補助「合法的飯不要？」 游淑慧：政府補助的標準是甚麼?

親密照風波曹興誠嗆真的又怎樣 游淑慧酸：綠營水準

相關新聞

世新大學30人開課新門檻 游淑慧酸：像旅行社人數不足不開團？

世新大學近期修改開課辦法，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課從原本的25人提高為至少30人選讀才開課，不少學生...

千里緣分！屏東大學首位土耳其學生 是校長旅遊時巧遇 

千里緣分！屏東大學校長陳永森去年8月家族到土耳其旅遊，他在逛地毯工坊，遇到當時剛大學畢業孔阿里講著流利華語介紹商品，印象...

弘光科大透過產學合作 讓學生參與「名偵探柯南」原畫製作

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系成立「動畫產學合作小組」，助理教授王瑋名帶學生半年來參與日本動畫公司4部原畫製作，其中...

大學生曝面臨朋友關係「不對等感」：真誠待人卻獲得少量回饋

今年夏天，又會有新生踏入各大學校園，有一名女大學生在論壇透露，大學面對人際互動，遭遇較國中、高中時期更大的挫折，她近日想通是因為關係的「不對等感」導致的。原PO指出，大學的朋友將社團、戀愛或其他事務看得都比她重要，不僅晚回私訊，也會在她說話時科技冷漠、轉移話題，但原PO卻一向都認真傾聽、回應這些朋友的話語。

〈媽祖宮的籤詩〉宜蘭三級古蹟昭應宮 登上大學國文課本

宜蘭作家吳敏顯在40年前寫的一篇散文〈媽祖宮的籤詩〉，最近被輔仁大學選錄為大學國文選的課文，這篇3000多字散文所描述的...

亞洲大學高薪就業 吸引考生關注

「2025台北大學博覽會」昨天登場，亞洲大學以「打造AI大學，培育AI智慧大健康產業人才」為主題，強調亞大國考通過率高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。