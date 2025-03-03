世新大學30人開課新門檻 游淑慧酸：像旅行社人數不足不開團？

世新大學近期修改開課辦法，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課從原本的25人提高為至少30人選讀才開課，不少學生憂心想選的課「倒課」開不成，甚至影響畢業；校方卻認為更符合學生需求。台北市議員游淑慧指出，進入學校修課還有門檻，得揪團上課？「像旅行社，人數不足不開團？」

對於至少30人選讀才開課，世新大學認為，基於市場選擇機制，選修課愈多學生修讀愈好，設定30人門檻可督促教師檢視未達標課程是否要做修正或改開新課程，以更符合學生需求。

游淑慧質疑，30人開課門檻的理由和算法是什麼？她那個學生人數最多的年代，很多課也未必每班有30人，大學又不是小學、中學，大家都學一樣的，大學教育的可貴就在於，除了必修課程外，年輕朋友還可以在4年中修習很多不同、自己感興趣的知識。

她說，少子化的今天，不知道世新怎麼算出30人開課的門檻？有在招生前事先講清楚嗎？進入學校修課還有門檻，得揪團上課？教育部能做什麼？教育部說無論人數都應開課，以保障學生受教權益。還說會進行查核，並督導、追蹤改善情形。結果呢？弱勢的學生校園連署了、主管的教育部說不行了，但學校態度呢？沒在管、沒在怕。