弘光科大透過產學合作 讓學生參與「名偵探柯南」原畫製作

弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系成立「動畫產學合作小組」，助理教授王瑋名帶學生半年來參與日本動畫公司4部原畫製作，其中一部「名偵探柯南」最近在日本播映，參與製作的大三學生方馨妤名字出現在片尾名單中，方馨妤開心說，學習到很多動作設計實務技巧。

王瑋名表示，去年9月帶領多遊系學生到日本AMPS國際動漫學院研習，增進學生動畫技巧，他認識的日本業界人士在網羅原畫製作合作團隊，10月在系上成立「動畫產業合作小組」，他帶領學生參與合作案，除小組長方馨妤，小組成員還有6名大二、大一學生。

「動畫產學合作小組」已有4個合作案，接下來會陸續上映，小組其他成員名字也會出現在片尾製作群名單中。王瑋名說，日本是世界動畫產業重鎮，透過國際產學合作，讓對動畫製作有興趣的學生能夠增進實務經驗，也可累積作品，有助於未來在相關業界的發展，一舉數得。

方馨妤指出，參與合作比較大的挑戰是適應不同動畫公司的規格及了解日本常用的動畫專有名詞，溝通上都是用日文，所以要花比較多時間去做功課；每間動畫公司的作業風格及規格不同，每個案子要去熟悉的東西也都不同，這段期間練就與不同公司合作的溝通能力。