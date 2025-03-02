千里緣分！屏東大學首位土耳其學生是校長旅遊時巧遇 

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分。記者劉星君／攝影
屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分。記者劉星君／攝影

千里緣分！屏東大學校長陳永森去年8月家族到土耳其旅遊，他在逛地毯工坊，遇到當時剛大學畢業孔阿里講著流利華語介紹商品，印象深刻，阿里提及想要精進華語，陳永森力薦念屏大研究所，雙方互加LINE，阿里歷經審核申請等程序，今年2月來到屏大，成為屏大首位土耳其學生。

外型帥氣的阿里，因為很喜歡孔子文化，中文姓氏取名為孔，名字為孔阿里，今年2月來到台灣，阿里覺得台灣人很友善，也很喜歡屏東大學校園環境，屏東大學有三個校區，屏商、屏師與民生校區，他最喜歡就是在校園中散步。

「跨越八千里的緣分！」屏東大學校長陳永森說，去年8月他跟家人到土耳其旅遊，在當地地毯工坊時，遇到阿里，阿里用流利華語介紹產品地毯、陶瓷品等，這位認真又帥氣十足的年輕人對華語學習有極高興趣。

陳永森說，當阿里得知他們來自台灣後，很期待能到台灣精進華語能力，他身為校長就要把握招生機會，跟阿里互換LINE，並留下名片給阿里。沒想到三周後，阿里又接到一團台灣旅遊團，團裡有一名屏東鄉親剛好是他的朋友許紫宥，直呼真的很有緣，許紫宥後來也成為阿里在台灣的聯絡人。

24歲阿里去年7月大學畢業，因大學念中文相關，想要繼續精進華語，念研究所，歷經申請、資格審核，阿里今年2月來到屏東大學將念中文所。

阿里因為會說華語，在地毯工坊時經常接待大陸或是台灣觀光客，阿里說，台灣人很友善，也會很耐心傾聽他說話，今年剛抵台時，還有人接機，帶他到平溪等，感受滿滿的人情味。

阿里說，台灣食物很好吃，他最喜歡吃火鍋，現階段要精進華語聽說讀寫，也要把英語學好，期待在台灣研究所生活。

屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分。圖／陳永森提供
屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分。圖／陳永森提供
屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分，阿里特別送上地毯、陶盤給校長。記者劉星君／攝影
屏東大學校長陳永森（左）去年8月去土耳其旅遊時在地毯工坊認識講著流利華語的孔阿里（右），得知阿里想要來台念中文，力薦來念屏東大學，也串起這千里緣分，阿里特別送上地毯、陶盤給校長。記者劉星君／攝影

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