大學生曝面臨朋友關係「不對等感」：真誠待人卻獲得少量回饋

今年夏天，又會有新生踏入各大學校園，有一名女大學生在論壇透露，大學面對人際互動，遭遇較國中、高中時期更大的挫折，她近日想通是因為關係的「不對等感」導致的。原PO指出，大學的朋友將社團、戀愛或其他事務看得都比她重要，不僅晚回私訊，也會在她說話時科技冷漠、轉移話題，但原PO卻一向都認真傾聽、回應這些朋友的話語。

原PO在Dcard以「上大學之後好像想通了」為題發文表示，上大學後對於與他人互動常常會不知所措、感到挫折，近日她發現應該是關係的「不對等感」導致上述感受。原PO比較，國中、高中時真誠對待每個人，都會獲得等值的回饋，然而如今遇到的朋友，都將社團、戀愛等事項看得比她還要重要。

原PO說其實很期盼傳私訊給朋友時，即使對方無法立即回覆，至少忙完手上事務也要抽空回訊息；至於和朋友面對面相處時，她也常常覺得自己是多餘的，因為自己認真傾聽他們的想法並給予回應，輪到她說話時，朋友不是科技冷漠就是轉移話題，她不滿地說，「憑什麼只有我單方面這樣子傻傻的，以後再遇到不尊重我的人，我也會把這份尊重給丟了」。

網友認同表示，「我也是到了大二發現，其實大學朋友真的要遇到很喜歡、很知心的很難，所以現在都保持一個心態：請做自己，以自己為主，自己想幹嘛就幹嘛，不要太在意別人」、「大學這樣就是常態」、「辛苦了，我的情況跟妳差不多，不過每當我有這種強烈的不舒服時，都會自我催眠，告訴自己，應該是個體價值觀差異而已，或者自己只是小題大作而已，直到快要畢業時，才清醒過來，知道有些人會故作天然呆，經常做一些極其不尊重人的事情」。