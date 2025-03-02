〈媽祖宮的籤詩〉宜蘭三級古蹟昭應宮 登上大學國文課本
宜蘭作家吳敏顯在40年前寫的一篇散文〈媽祖宮的籤詩〉，最近被輔仁大學選錄為大學國文選的課文，這篇3000多字散文所描述的宮廟，正是座落於宜蘭市的三級古蹟「昭應宮」，保有清朝時期典雅建築風格，未來會有更多大學生透過課文，認識這座具有200多年歷史的媽祖廟。
昭應宮位宜蘭市中山路，是宜蘭縣唯一列為三級古蹟的廟宇，同時也是宜蘭人重要信仰中心。初建時，廟宇依照傳統坐西朝東、面向大海，代表媽祖保佑討海者之意；但到了清道光14（1834）年，整座廟遷移到對面並擴建，改為坐東朝西，成了全台罕見「面山」的媽祖廟 正殿尚保有清道光時期建築風格，媽祖神像上方「澤覃海宇」匾額即為道光年間古匾。
81歲的作家吳敏顯擅長鄉土文學，他早年畢業於政治作戰學校藝術系，曾任宜蘭高中教師、社區大學講師、聯合報副刊編輯及萬象版主編、宜蘭縣文獻委員會委員，並獲得宜蘭縣第九屆文化獎。
熱愛寫作的他總共出版20本書，包括散文集《老宜蘭的腳印》《老宜蘭的版圖》《老宜蘭的臉孔》《宜蘭河的故事》《山海都到面前來》《腳踏車與糖煮魚》《鄉野隨想》《我的風火輪》；小說集《沒鼻牛》《坐罐仔的人》《三角潭的水鬼》等。
吳敏顯表示，〈媽祖宮的籤詩〉這篇散文原載1983年9月7日的聯合報副刊，同時收錄在吳敏顯散文集《與河對話》書中，最近被輔仁大學國文選編輯委員會選錄為大學國文選下冊的課文；他另有一篇散文〈冬陽〉也曾被收錄在康軒版國中國文課本做為國2上課文，學生們透過文學作品更深刻了解認識宜蘭這片土地。
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