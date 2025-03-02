教育部補助19大學推法治教育 赴偏鄉宣導、納入AI

教育部推動「中小學及社區法治教育計畫」，114年補助19所大學的法律系所，如輔大、北教大致力於偏鄉法治教育宣導，靜宜、世新則將人工智慧與法律納入宣導範圍。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵大專校院法律系所師生推動中小學及社區法治教育，因此辦理「中小學及社區法治教育計畫」，期望藉由服務、實習增進生活與服務經驗，協助深化中小學學生及社區民眾法治觀念。

教育部於114年共補助19所大學法律系所辦理「中小學及社區法治教育計畫」，如輔仁大學、台北教育大學等校致力於偏鄉法治教育宣導，為弱勢中小學生和社區民眾提供寶貴資源；靜宜大學、世新大學則將人工智慧與法律納入宣導範圍，強化學生對數位時代法律環境的敏感度。

為提升宣導效果，各校也規劃透過戲劇表演、互動小遊戲、有獎徵答、實境模擬等多元活動，將生硬的法律知識與條文轉化為平易近人的語言，在寓教於樂的氣氛下，讓法治觀念深植學生與民眾心中。

配合校園實務需要，教育部也將「民主法治及法律基本概念價值」、「網路散布不當影片法律責任」、「校園霸凌事件防制」等15項法治教育宣導主題，指導各校據以辦理相關活動；後續也鼓勵大學法律系所學生走出校園，將法律專業知識提供鄰近或偏遠中小學及社區民眾，提升法治觀念與素養。