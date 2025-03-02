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亞洲大學高薪就業 吸引考生關注

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
「2025台北大學博覽會」昨登場，亞洲大學保證高薪就業、百萬年薪及優渥獎學金，吸引人潮。圖／亞大提供
「2025台北大學博覽會」昨登場，亞洲大學保證高薪就業、百萬年薪及優渥獎學金，吸引人潮。圖／亞大提供

「2025台北大學博覽會」昨天登場，亞洲大學以「打造AI大學，培育AI智慧大健康產業人才」為主題，強調亞大國考通過率高，聽語系、護理系學生畢業即保證高薪就業、年薪破百萬，吸引人潮。

大博會亞大攤位昨一早出現人潮，很多考生鎖定理想科系，深入了解系所特色。職治系展出多關節訓練機器人；物治系的智慧診斷型手持超音波，快速診斷組織損傷；聽語系有智慧聽力檢測儀等設備體驗。

資電學院展示手機APP牙醫問診應用，蒐集大數據分析，讓患者遠端問診；與亞大現代美術館合作的AR眼鏡博物館導覽，已申請國科會計畫。

亞大醫健學院長吳俊忠說，亞大好成績用數字說話，亞大去年招生百分百、大學日間部註冊率99.54％。學生國考證照通過率高，平均月薪50K到80K，聽語系學生一畢業就被大型聽力公司攬才，年薪破百萬，亞大醫院護理人員輪三班，年薪也破百萬。

吳俊忠指出，亞大第2家附屬醫院、豐原醫療園區明年10月啟用，培育2000名人才投入服務，學生畢業後，可到中國醫大系統學校「中亞聯大」附屬27個醫療體系、衍生企業就業，畢業高薪就業。

亞大招生處長張祐誠說，亞大新生獎學金最高360萬元，今年加碼「優質獎學金」，學測成績英文前標及另1科均標者，每年2萬元；護理系「優秀護理獎學金」每年12至13萬元；長照系「長照獎學金」每年6萬元；資電學院「醫療資訊獎學金」每年10萬元。

患者 長照 高薪

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