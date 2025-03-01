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政大校友「法律轉行銷」 拚出年薪700萬34歲即退休

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大法律系畢業校友許詮取得年薪700萬，最終選擇34歲退休，回歸家庭與人生價值探索。圖／政大提供
政大法律系畢業校友許詮取得年薪700萬，最終選擇34歲退休，回歸家庭與人生價值探索。圖／政大提供

理工科長期主導國內職場薪資優勢，國立政治大學表示，法律系畢業校友許詮於在學時期旁聽廣告系課程，深入了解行銷產業的現實挑戰與發展趨勢，開啟非典型職涯發展，走向國際後取得年薪700萬，最終選擇34歲退休，回歸家庭與人生價值探索。

政大表示，許詮並非依循司法考試路線發展的典型法律系畢業生，他在求學期間參與學生會與信望愛社團，透過舉辦活動，發現法律雖能在關鍵時刻伸張正義，卻相對被動，而行銷公關則能更主動傳遞價值、影響社會。促使其旁聽廣告系課程，深入了解行銷產業的現實挑戰與發展趨勢。

政大畢業後，許詮選擇進入Samsung擔任行銷儲備幹部，隨後加入LINE、雪豹科技，拓展全球市場業務，最終受獵頭邀請外派東南亞，擔任Lazada泰國副總經理及Tiktok子公司印尼總經理。短短數年間，從市場開發、品牌行銷到企業管理，持續累積經驗，並運用產業趨勢分析為自己爭取高薪與國際舞台。他坦言，每一次職涯轉換都充滿不確定性與挑戰，但唯有踏出舒適圈，才能持續提升自身競爭力。

許詮在34歲實現財富自由後提早退休，並與與妻女移居印尼峇里島，重新思考人生的意義。他表示，在職場多年，發現自己有討好型人格，不斷迎合外界期待，卻忽略了內在需求。透過財務規劃與人生目標設定，毅然決定離開高壓職場，將時間投入家庭與社會公益。

政大指出，許詮創辦XChange社群，期望將經驗轉化為教育資源，幫助台灣青年認識數位產業與國際職涯發展。未來更計劃成立基金會，擴大影響力，讓更多人受惠。

政大也說，在科技與數位浪潮席捲全球的時代，人文與社會科學背景的人才正透過多元能力與跨領域學習，創造前所未有的價值，持續挑戰傳統對文組生發展的刻板印象。

政大 法律系 職涯發展

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