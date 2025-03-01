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大學博覽會登場！亞大保證高薪就業、優偓獎學金人氣旺

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台北大學博覽會今登場，亞洲大學保證高薪就業、百萬年薪，及優偓獎學金，吸引考生及家長詢問。圖／亞大提供
台北大學博覽會今登場，亞洲大學保證高薪就業、百萬年薪，及優偓獎學金，吸引考生及家長詢問。圖／亞大提供

2025台北大學博覽會今登場，亞洲大學以「打造AI大學，培育AI智慧大健康產業人才」為主題，亞大以國考通過率高、還有聽語系、護理系學生畢業即就業、年薪破百萬，吸引考生和家長紛紛詢問，人氣旺。

今天是二二八連假，大博會亞大攤位一早就人潮擁擠，很多考生事先做好功課，鎖定理想科系，和家長一起來深入了解系所特色。

亞大職治系展出多關節訓練機器人，物治系的智慧診斷型手持超音波，快速診斷組織損傷問題；聽語系的智慧聽力檢測儀等設備，早期篩檢聽力障礙。醫檢系的模擬手臂抽血技術，開放現場體驗。

亞大打造中部AI半導體基地，資電學院展示手機APP牙醫問診應用，讓患者遠端問診；與亞大現代美術館合作的AR眼鏡博物館導覽，已申請國科會計畫。

亞大醫健學院長吳俊忠說，亞大的好成績用數字說話，亞大去年招生百分百、大學日間部註冊率99.54％，名列前段班。學生的國考證照通過率高，就業穩定，平均月薪50K到80K，聽語系學生還有一畢業就被大型聽力公司攬才，年薪破百萬起跳，亞太醫院護理人員輪三班，年薪也能破百萬。有高考照率、高薪資、高就業的「3高」保證。

 吳俊忠指出，亞大第2家附屬醫院、豐原醫療園區明年10月啟用，將培育2000名人才投入服務，讓學生學習、實習、就業一條龍。畢業後可到中國醫藥大學系統學校「中亞聯大」附屬27個醫療體系、衍生企業就業，畢業銜接後就業有保障。

 亞大招生處長張祐誠說，亞大新生獎學金最高360萬元，今年再加碼「優質獎學金」，學測成績英文前標及另1科均標者，每年2萬元獎學金；護理系「優秀護理獎學金」，每年12至13萬元；長照系「長照獎學金」，每年6萬元；資電學院「醫療資訊獎學金」，每年10萬元。

患者 科系 長照

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