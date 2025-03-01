69大專院校 廢扣考制

國內大專校院多設有扣考制度督促學生到課，若缺曠時數達一定標準，就會扣留參加考試權，該科直接以零分計，卻引發學權爭議。不過根據輔仁大學統計，國內已有六十八校已取消扣考制，輔大也跟進，日前在校務會議上通過於本學期正式廢止扣考制。學界分析，未來應會有更多學校走向廢止。

為防止學生荒廢學業，各校多設有曠缺課標準，達一定時數，該科將被扣考死當，但缺課時數定義常包含病假、事假、公假等，因而引發學權爭議。目前全台約一三○所大專校院，有六十八所已廢除，其中包括台師大、政大等校。

輔大表示，本學期正式廢除扣考制度，另也另增配套，保留教師得視需要訂定學生出勤、課堂參與等規範，相關規定必須見於課程大綱。

中原大學教務長皮世明指出，中原現還保有扣考制，學生一學期二學分課程曠課時數達九分之一，相當於點名三次不到就扣考。但扣考見於學則只是賦予教師可這麼做的權柄，是否執行因人而異，學校也不強迫。絕大多數教師通常仍會讓學生考試，沒上課則自然考不過。但因現場老師多認為扣考已非必要，評估未來遲早會廢止。

台師大於二○一一年就率先廢除二一制與扣考制。校方表示，扣考懲處違反比例原則，廢除規定後讓學生成績回歸教師評量，教師可以訂立規則，如點名不到會扣分，但不能強迫不能考試。不過一學期曠課達四十五小時應予退學。

教育部則表示，大學取消扣考制度，給予學生請假時不用擔心缺課過多而被剝奪考試權利，教育部尊重學校決定。