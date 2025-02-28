督促學生？扣考制學權爭議頻傳 全台近70所大專校院廢除

國內大專校院多設有扣考制度督促學生到課，若缺曠時數達學校規定標準，則會扣留參加考試權該科以零分計。近期輔仁大學校務會議通過於本學期正式廢止扣考制，又根據輔大統計，國內約68校已取消扣考制；學界也評析，未來應會有更多學校走向廢止。

扣考制是為防止學生荒廢學業、維護學習成效，各校多設有曠缺課標準，達一定時數者則該科將被扣考死當，但缺課時數定義常包含學生病、事假甚至公假，因此多引發學權爭議。對此全台約130所大專校院，輔大統計約68所已廢除，約佔整體五成，取消者包括台師大、政大等校。

輔仁大學表示，學校經課程委員會、教務會議研議後，於上學期校務會議通過修正學則與教務章則中扣考制度，於本學期正式實施。修正後也另增配套，保留教師得視需要訂定學生出勤、課堂參與等規範，相關規定必須見於課程大綱。

中原大學教務長皮世明指出，中原現還保有扣考制，學生一學期二學分課程曠課時數達九分之一，相當於點名三次不到就扣考。但扣考見於學則只是賦予教師可這麼做的權柄，是否執行因人而異，學校也不強迫。

皮世明談到，絕大多數教師不會執行，認為不需要用該方式剝奪學生考試權，通常仍讓學生考試，沒上課則自然考不過。但因現場老師多認為扣考已非必要，評估未來遲早會廢止。

台師大於2011年就率先廢除二一制與扣考制。校方表示，扣考懲處違反比例原則，廢除規定後讓學生成績回歸教師評量，教師可以訂立規則，如點名不到會扣分，但不能迫使其不能考試。

以台師大學則為例，學生因故不能上課經請假者為缺課，未經請假或未准假則視為曠課，任課老師可依照學生缺曠情形扣分。但校方也指出，學則也敘明一學期只要曠課達45小時應予退學，即便扣考取消後仍保留退學制把關，並非完全無限制。

教育部則表示，非各大學皆訂有扣考制，除扣考制度外，學校針對學業成績也另設有預警、輔導、追蹤等機制，確保學生學習成效。大學取消扣考制度，給予學生請假時不用擔心缺課過多而被剝奪考試權利，教育部尊重學校決定。