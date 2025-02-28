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AI結合監測技術 台大土木團隊助瓜地馬拉災害預警

中央社／ 瓜地馬拉市27日專電
台大土木工程系副教授何昊哲表示，利用AI人工智慧可以更準確分析，並且預測瓜國天然災害的發生，爭取關鍵「黃金6小時」撤離時間。中央社
台大土木工程系副教授何昊哲表示，利用AI人工智慧可以更準確分析，並且預測瓜國天然災害的發生，爭取關鍵「黃金6小時」撤離時間。中央社

台灣駐瓜地馬拉技術團和台大土木工程系團隊合作，正在推動以AI（人工智慧）結合監測技術，建構防災預警系統，協助中美洲友邦瓜地馬拉防範水災土石流的災害，減少民眾生命財產的損失。

負責防災建置規劃的台大土木工程系副教授何昊哲表示，「建立AI防災預警系統的目的，就是要爭取最關鍵的黃金6小時」。

何昊哲指出，過去抵抗類似水患等天然災害，往往以大型堤防工程來圍堵，但隨著極端氣候越來越不可測，衝擊越來越大，傳統硬體防災工程已無法有效防護，儘管後期運用電腦系統或影像協助，但還是須要人力24小時在螢幕前監控，反應時間相當有限。

應國合會駐瓜地馬拉技術團邀請，何昊哲和瓜地馬拉緊急事務處理署（CONRED）官員及專家，分享台灣防災經驗與新技術。

何昊哲接受中央社記者專訪時表示，台灣技術團已經在瓜地馬拉天災頻繁的科班（Coban）地區，設立3個監測站。透過持續蒐集天候雨量水文等環境數據建立資料庫，以電腦AI人工智慧分析預判，在遭遇持續降雨容易發生土石流或是災害的時間和地點，提早6小時發出預警，讓當地民眾有更充裕的時間撤離，保障生命財產的安全。

他說，類似防災預警系統過去在另一友邦貝里斯已經建置使用，兩年前颶風接連侵襲中美洲國家時，該系統在貝里斯就成功運作並發出預警，讓居住在上中下游河岸的民眾，成功把握黃金時間撤離。

不過何昊哲強調，瓜地馬拉的地理環境和天候都與貝里斯不同，大多因為長時間大量降雨導致水災和土石流。此外，台灣過去防災措施已經有多年經驗，從中央下令軍警進駐，到鄰里長通報和民眾撤離如何安置都有完整的標準作業程序（SOP），「但是瓜地馬拉沒有類似鄰里的基層通報機制，救災單位動員也與台灣不同」，因此雖然AI人工智慧可以更快，更早判斷災害發生，

但他說這也必須要經過「在地客製化」的調整，才能符合地方需要，發揮更大預警的功用。而這套AI系統，未來也可以擴大運用在瓜地馬拉火山和地震的監測預警。

駐瓜地馬拉技術團表示，台灣從2022年起已經推動計畫案，針對瓜國因為雨季和颶風所引發的水災和土石流，協助以科技化監測並整合氣候資訊，強化瓜國防災預警能力。

目前不僅已經設置3處監測站，和瓜方舉辦跨部會的聯合防災演練，並且在4個示範社區，完成水災及土石流防災救災SOP，以及社區緊急應變計畫。瓜國政府以及CONRED，也多次公開向台灣表示由衷感謝。

土石流 瓜地馬拉 貝里斯

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