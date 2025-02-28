大學校長會議1現象「有感而發」 管中閔分享2文章：好不容易等到共鳴

今年大學校長會議，卻出現賴政府官員「教育」校長們的場合。台大前校長管中閔日前發文嘲諷，他昨天再發文，分享聯合報社論「繼卡管之後，政客再一次踩斷大學脊梁」，指當時確實有感而發，「等了6天，好不容易等到共鳴」。

管中閔日前在大學校長會議結束當天下午發文，指他「夢到」自己在「大學校長會議」的會場，台上的校長侃侃而談高等教育的發展理念和規畫，以及所面臨的挑戰；台下總統、行政院長及高官專注聆聽。再下一個場景，幾位校長在進行圓桌論壇，台下部長和主委則振筆疾書，記下台上的發言重點。就在他看得瞠目結舌之際，突然驚醒，原來自己快從椅子上摔下來了。「果然是南柯一夢」。

管中閔昨天再發文表示，該文章大家以為真的只在講自己打瞌睡和作夢嗎？「我其實是有感而發」，他在貼文中所描寫的「大學校長會議」畢竟只是南柯一夢，等了6天，好不容易等到共鳴。除了聯合報社論，他並分享聯合報記者馮靖惠的評論「大學校長會議變官員說教場合 靠政府指示成一流大學？」一文。

網友表示，「把大學當作政令宣導的場合，校長底下排排坐聽訓，政府眼中的大學是什麼？」、「美國都要廢教育部，台灣可先廢高教司」、「真的不知道如何教育下一代了」。核能流言終結者創辦人黃士修也留言，「老蔣那個黨國威權年代的中研院長胡適，可是當著總統的面頂嘴。如今政府高舉民主大旗，行專制批鬥之實，御用學者洗地毫無風骨，果然傳承中國文革一脈的路子」。