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教團：開課門檻高 衝擊兼任教師生計

聯合報／ 記者許維寧張博瑞／台北報導
辦學成本不斷墊高，各校一定有其符合經營成本的考量。示意圖／聯合報系資料照片
辦學成本不斷墊高，各校一定有其符合經營成本的考量。示意圖／聯合報系資料照片

相較公立大學寬鬆的最低人數門檻，部分私立大學近年多調升各系專業選修課程最低人數門檻，從過去十人選修即可開班，調升至廿甚至卅人。教育團體直言，條件太嚴苛，可能影響兼任教師的生計，且也折損課程多元性。

高教工會副理事長翟敬宜表示，開課門檻卅人實在太高，學生可能因為想修的課沒開，面臨學分數不足而延畢；再者，教師也擔心課開不成，無法達成義務鐘點，屆時被學校安插去做行政招生等庶務以補足鐘點。

翟敬宜說，大學近年都在講多元跨域，若僅以選課人數未達卅人就將課程貿然關閉，如何實踐多元。學校應該審慎評估教學多元性，而非堅守CP值辦學的思維。

私校工會理事長吳忠春也認為，卅人才能開班的限制確實嚴苛，私校營運在不受影響、不虧本的情況下，應考慮到校內老師是否開得了課，尤其這可能將直接衝擊到兼任教師生計。

吳忠春解釋，以開班成本來計算，一學分十八節課，教授鐘點費九百元，成本為一萬六千兩百元，而學校向學生收的學分費為每學分一五三○元，換句話說，只要一班有收到十二位學生，學校就不會虧本，所以部分學校暑修是十二人開班、畢業班以十五人為開班門檻，都其來有自。

不過，吳忠春也說，現在私校因人事費、電費等費用不斷增加，辦學成本不斷墊高，各校一定有其符合經營成本的考量。教育部也應提高給私校的獎補助款，讓私校可以在兼顧經營成本與教育良心下，加惠更多青年學子。

兼任教師 門檻 高教

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