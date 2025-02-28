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30人才開課 學生怕延畢拉人湊課

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
世新大學近期修改規開課辦法規定，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課需有至少30人選讀才開課。圖／本報系資料照片
世新大學近期修改規開課辦法規定，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修課需有至少30人選讀才開課。圖／本報系資料照片

少子化下，學生減少，但教師等人事成本不減，私立大學近年多調升各系專業選修課程最低人數門檻，讓學生盡量集中修課，反觀資源較多的公立大學，多只要五人選課就開班。學界分析，有些私校修課門檻奇高無比，好藉此淘汰部分兼任教師，甚至暗示學系要「知所進退」。

世新大學近期修改開課辦法規定，調增各系專業選修課程最低人數門檻，一門選修最低至少卅人選讀才開課，讓不少學生憂心課程選課人數不足被停開，陸續在社群平台拉人湊課。

一名學生表示，因安排校外打工和實習，時間上能選的選修課已不多，如今選讀人數又不及標準，只好到處拜託朋友加入「撐一下」，否則這學期沒有修到規畫中的課，可能影響畢業進度。

世新大學回應，基於市場選擇機制，選修課愈多學生修讀愈好，設定門檻可督促教師檢視未達標課程是否要修正或改開新課程，以此更符合學生需求。若僅有較少學生選修，不如將資源投入能為全校多數同學接受的課程。

實際上，近年也有不少私校更改課程最低人數門檻。文化大學大傳系教授王翔郁說，以前學生多、有錢時可十人以下就開課，然而開課成本高，需精打細算，文大近年已從過去十人可開班，改為廿人。

反觀國立大學不受少子化影響，資源多有餘裕。台大表示，學士班至少五人即可開班，碩班至少二人，且選課學生有一名博班學生就不在此限，博士班課程則至少一人。

一名私校教授表示，超高的課程最低人數門檻能讓學生集中修課，沒人選的則倒課，屆時就能靠選課機制淘汰部分兼任教師。有些科系可能一屆已招不滿卅人，選修課不可能全倒課，於是學校會開放專簽辦理，但也是暗示學系要知所進退，如研議是否要和他系合併。

世新大學 兼任教師 門檻

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