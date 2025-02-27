不流行北漂？苗栗以北到台中就學增2成 學生直呼：城市競爭力數一數二

根據東海大學永續發展處最新研究顯示，112、113學年度的大一學生，苗栗以北選擇到台中東海就讀的新生成長2成最為顯著，尤其以新北市高中畢業到中部就讀的最多。

東海、逢甲大學甫拿下剛出爐2025天下「Cheers」雜誌「大學校長辦學績效互評調查」拿下前十，這2年在全國公私立大學中均名列前十。

東海大學指出，台中在高科技產業與城市數位轉型上的神速發展，加上完善的高等教育生態圈，讓新生代漸漸不再以「北飄」為唯一目標。

東海校方指出，台中在AI半導體產業發展與數位城市建設上快速進步，與台中擁有完整的高等教育生態圈息息相關。無論根據泰晤士、QS高等教育調查都顯示，位於台中的東海、中興、逢甲、中教大、靜宜、亞洲、中國醫藥、中山醫學大學，以及朝陽科技大學，擁有優異的辦學表現，東海強調，優異的大學生態鏈已成為城市的亮點。

不少受訪學生則認為，台中的城市競爭力在台灣數一數二，大立光電、友達、台積電、台達電、美光科技，甚至全球第一的瓶蓋大廠宏全國際位於台中科學園區、台中工業區內，搭建起最好的產業生態鏈。

東海大學表示，台中市政府積極與逢甲、中興、朝陽、中山醫學大學合作，以東海為例，從東大溪整治計畫到台中市青年模擬聯合國計畫，以及AI偏鄉數位教育計畫，產官學緊密結合。

東海推動「AI東海·生成未來」目標，擘畫AI課程地圖，積極與NVIDIA、微軟、Google、中華電信、漢翔、遠傳、友達、台積電以及台中榮總產學合作，打造與台積電等科技大廠的合作平台，開設AI科技、半導體製程、智慧製造等相關課程，還有正在推動設立半導體專班、半導體學院邁進，不必北漂，就能在台中找到發揮所長的新舞台。