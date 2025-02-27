成大熱電自供電技術用於遠距醫療 馬來西亞奪獎

國立成功大學今天表示，成大團隊以「可穿戴式熱致電新興綠能技術應用於遠距醫療照護」，在馬來西亞MTE國際發明展奪得銀質獎，也將為遠距醫療市場提供永續高效能源解決方案。

成大今天指出，遠距醫療市場快速成長，穿戴式醫療設備需求日益增加，但傳統穿戴式醫療設備電池容量有限，充電成為困擾；成大材料科學及工程學系教授陳嘉勻團隊開發出熱電自供電技術且應用於穿戴裝置與遠距醫療，日前在馬來西亞MTE國際發明展奪獎。

這項創新技術，可在室溫下高效將人體熱能轉換為穩定電力，解決傳統可穿戴設備頻繁充電與電池容量受限問題，讓設備更可靠、穩定及便利，成本也更低。

成大表示，陳嘉勻團隊研究過程，除技術研究與驗證、可攜式設備開發及專利申請，也和聯合國永續發展目標（SDGs）緊密結合，呼應目標3（良好健康與福祉）與目標7（可負擔且潔淨的能源）。

目前，團隊正積極推動技術商品化及與產業進行整合，開拓智慧醫療市場；陳嘉勻團隊研發技術，在成大產學創新總中心輔導下，已取得專利。

成大表示，預定2026年遠距醫療市場規模將達4000億美元，年均成長率（CAGR）高達33.2%。陳嘉勻團隊開發技術，將為可穿戴式醫療設備能源需求提供顛覆性解決方案，為遠距醫療產業注入嶄新動能。