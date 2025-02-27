《串世代Transtyle》串起世代共鳴 文大廣告系畢展引爆網路熱潮

悠揚旋律響起：「這不就是你，社群軟體滑不停。這不就是我，不斷找尋共鳴在哪裡，叨位」，「這不就是我，和你，串起流量下的共鳴，串起生活情緒 燃燒世代的共鳴 」......隨著音樂，熟悉的校園場景緩緩展開，勾起觀眾腦海深處的青春記憶。中國文化大學廣告系畢業生於畢展前，延續傳統推出年度MV——《串世代Transtyle》，以復古懷舊的視覺風格，串起廣告系學生日常生活的片段，帶領觀眾一同穿越時光，回顧曾經陪伴我們的場所與故事。

文化大學廣告系的MV釋出後，迅速獲得熱烈關注，Instagram 上線一天內即突破1.7萬次的觸及，留言區滿滿都是「這裡是我最愛的校園角落！」、「好有感！真的像是在翻閱回憶錄！」等感動回應。

隨著時代變遷，廣告的型態不斷演變，但無論技術如何進步，廣告的核心仍舊是「情感與記憶的串聯」。中國文化大學廣告學系第36屆畢業展以「廣告串燒」為主題，象徵廣告如何透過創意與策略，將品牌、文化與人的情感巧妙串連。而今年的年度MV——《串世代Transtyle》，更將這種情感連結推向極致，以懷舊復古的風格，串起廣告系學生們最熟悉的校園記憶，帶領觀眾一同踏上一場時光旅程。

MV導演、文化廣告系四年級畢籌組同學 楊恬瑄指出：「畫面處理上，MV 大膽採用 70、80、90 年代的影像風格轉換，從 VHS 模擬影像、復古底片色調到數位時代的清晰影像，層層堆疊出「時間流動」的感受。這些手法不僅強化了「串世代」的概念，也讓整部MV更具視覺層次，呈現廣告人如何透過創意「串」起品牌、受眾與時代變遷。」

楊恬瑄同學也提到這次的MV拍攝不只是記錄畢業前的點滴，更希望能夠讓每個觀眾在觀看時，喚起自己專屬的青春回憶。廣告的本質就是情感的傳遞，我們希望透過這部MV，讓每個人都能找到屬於自己的故事。

文化大學廣告系主任楊錫彬表示：「年度MV製作已經成為文化大學廣告學系的傳統，每年畢業班都會透過音樂與影像為畢展揭開序幕。今年的畢展將帶領觀眾以全新的視角理解廣告之核心新價值，以「串世代」MV進行對文化廣告傳承與串燒世代傳遞的時空對話。「串」造今年畢業展的新「文化」，「燒」起學生對未來的新「廣告」。讓大家在創意中尋找情感共鳴，在故事中發現新的可能性及未來性，並找回廣告的熱血初心。

中國文化大學廣告學系第36屆畢業展「串燒Trans O2O」將於2025年3月21日至3月23日於新光三越台北信義新天地A9 9樓宴會展演館盛大舉行，展覽現場將結合多元互動區、沉浸式體驗與本屆畢業生的精選作品，歡迎各位舊雨新知蒞臨參觀，讓我們一起深入探索廣告的多樣性與無限可能。

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